Лидер кричевских милиционеров-бунтарей: Просто терпение лопнуло 23 2.05.2017, 20:59

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Противостояние 11 милиционеров из Кричева с системой набирает обороты.

Инициатор обращения к министру внутренних дел Игоря Шуневича - кричевский милиционер Игорь Усик не исключает, что будет уволен из органов внутренних дел «по отрицательным мотивам». То же самое, по мнению милицейского подполковника, будет и с другими подписчиками. Свои подписи под обращением поставили 11 сотрудников районного отдела милиции, передает «Радыё Свабода».

В письме милиционеры обвиняли начальника райотдела Станислава Чуприна и его заместителя Василия Тихоненко в незаконных действиях. Жаловались, что руководство требует делиться премиями, необоснованно переводит на усиленный вариант несения службы, пренебрежительно ведет себя с подчиненными.

«Я знаю, что буду уволен «по отрицательным мотивам». Подведут под что-то, и буду уволен. Сейчас не проблема уволить. То же самое будет и с коллективом. Одного уже уволили (Юрия Дюбанова - Прим.). За то, что я его отпустил с работы. Толку не будет, я думаю. Не верю в это», - считает Игорь Усик.

Если прогноз собеседника сбудется, то ему не удастся найти работу в Кричеве и даже в Беларуси.

«Что мне еще придется делать? У меня три маленьких сына. Кредит. Но я даже и на это не посмотрел. Просто терпение лопнуло. Я же не от себя писал, а от коллектива. Теперь прессинг идет не только на меня как на руководителя, но и на участковых сотрудников милиции», - говорит Игорь Усик.

Милиционер не верит, что после широкого резонанса в масс-медиа состоятся позитивные изменения.

По его словам, ранее милиционеры жаловались в Управление внутренних дел Могилевского облисполкома. Плодов от этого обращения, говорит Игорь Усик, не было. Тогда в феврале написали министру. Была проведена проверка, которая не выявила оснований для уголовного дела против руководства РОВД по фактам злоупотребления властью или служебными полномочиями.

«Мы даже не знаем результатов рассмотрения - только на словах. С ответом нас никто не ознакомил. В СМИ мы обратились, чтобы на ситуацию обратил внимание глава государства. Я ничего лишнего не говорил. То, что кто-то с помощью меня карман набивал, то я и сказал. Приехали сотрудники аппарата МВД - мы и им дали показания. Мы реально говорили правду о том, что деньги у нас воровали, и с помощью нас», - говорит собеседник.

«Два с половиной месяца эта проверка длится. И результатов мы не знаем, - добавляет он. - А срок служебной проверки - два месяца. Если в ходе проверки выявляются факты противоправных действий, каких-то преступлений, мгновенно реагируют. А тут все нормально».

39-летний Игорь Усик прослужил в милиции более 20 лет.

«У меня другой профессии нет. Я больше половины жизни милиционер, то есть, кроме как «палкой резиновой махать», больше ничего, по сути, не умею. Образование у меня только милицейское. Шел в милицию осознанно. Профессия эта нравится. Но настал момент, и терпение у меня лопнуло».

Ответ на повторное обращение кричевских милиционеров подписал министр Шуневич. В ответе говорится, что оснований не доверять результатам проверки, которую проводили сотрудники Управления собственной безопасности по Могилевской области, нет.

Игорь Усик руководит отделом охраны правопорядка и профилактики Кричевского райотдела милиции. Под обращением к министру подписались участковые милиционеры.

Конфликт в отделе милиции вызвал широкий общественный отклик в Кричеве. По словам редактора газеты «Вольный город» Сергея Неровного, многие сочувствуют милиционерам, которые решились восстать против начальства.

«Считают подписантов обращения, особенно Усика, мужественными людьми, - говорит о настроениях населения журналист. - Есть и другие мнения, которые сводятся к простой мысли: «Пусть волки грызутся и далее».

По словам Сергея Неровного, отношение журналистов «Вольного города» к тем, кто написал министру о порядках в местной милиции, непростое. Многие из них, говорит он, участвовали в преследовании журналистов.

«И нам понятно, почему милиционеры не обратились к нам. Мы следим за ситуацией и видим, что они пока борются не с системой, а с начальником райотдела милиции Чуприным. Хочется верить в то, что они понимают, что на самом деле дело не в Чуприне. Видно, что у нас система власти такова, что защитить свои права не могут даже милиционеры. Что же тогда говорить об обычных гражданах, оппозиции! Теперь они оказались в роли обиженных и униженных. Если сочтут необходимым обратиться к нам, то журналисты «Вольного города» готовы помочь подписантам обращения к министру Шуневичу», - говорит Сергей Неровный.

На просьбу прокомментировать ситуацию в Кричевском РОВД заместитель начальника пресс-службы, начальник отдела взаимодействия с электронными СМИ Министерства внутренних дел Георгий Евчар ответил: «Следите за сайтом МВД».

У начальника Кричевского РОВД Станислава Чуприна взять комментарий пока не удалось.