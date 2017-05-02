Белорус Бурый и уругваец Бехар вышли во 2-й круг турнира в Португалии
- 2.05.2017, 21:08
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Белорусско-уругвайский дуэт обыграл португальскую пару в матче первого круга.
Белорусско-уругвайский дуэт Александр Бурый / Ариэль Бехар обыграл португальскую пару Гастао Элиос / Фредерико Феррейра Силва в матче первого круга турнира в Португалии — 6:3, 7(8):6(7), передает «Прессбол».
Следующими соперниками теннисистов станут победители встречи Дэниэлл / Демолинер (3) — Раджа / Шаран.
Millennium Estoril Open (ATP World Tour, €540,310, Эсторил, Португалия). 1 круг
Александр Бурый (Беларусь) / Ариэль Бехар (Уругвай) — Гастао Элиос (Португалия, WC) / Фредерико Феррейра Силва (Португалия, WC) — 6:3, 7(8):6(7)