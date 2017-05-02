Премьер-министр Чехии объявил об отставке правительства 2.05.2017, 21:21

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Богуслав Соботка сказал, что таким образом появится возможность уволить из кабинета министра финансов миллионера Андрея Бабиша.

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка объявил во вторник, что его правительство уйдет в отставку, передает «Радио Свобода».

Социал-демократ Соботка сказал, что таким образом появится возможность уволить из кабинета министра финансов миллионера Андрея Бабиша, который не может объяснить происхождение своего состояния. Премьер не исключил, что министр уклоняется от уплаты налогов.

«На карту поставлено доверие общественности к политике», – сказал Соботка. Премьер-министр считает, что этот шаг даст коалиции шанс сформировать правительство снова, но без участия Бабиша. Еще один вариант развития событий – досрочные выборы.

Бабиш, удачливый бизнесмен и самый популярный в правительстве страны политик, назвал решение об отставке «непонятным шагом». Он полностью отрицает все обвинения, считая их политически мотивированными. Бабиш является главным оппонентом Соботки в правящей коалиции и возглавляет центристское движение АНО («Да», или «Ассоциация недовольных граждан») – фаворита предстоящих в октябре парламентских выборов.