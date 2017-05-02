Сергей Кухто: Петь «Малиновку» в душе можно 5 2.05.2017, 21:33

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Руководитель Белорусского общества авторов и исполнителей прокомментировал скандал с участием Ханка, Поплавской и Ярмоленко.

Претензии композитора касаются песен его авторства «Вы шумiце, бярозы», «Счастливый случай», «Я у бабушки живу», «Завiруха» и «Малиновки заслыша голосок», которые исполняли Алекснадр Тиханович с Ядвигой Поплавской, а также Анатолий Ярмоленко. Он считает, что его авторские права грубейшим образом нарушались, поэтому с 26 апреля запрещает исполнение и трансляцию упомянутых произведений. В том числе на фестивалях в Молодечно и «Славянском базаре» в Витебске.

Сергей Кухто считает, что настало время представителям конфликтующих сторон сесть за стол переговоров

Cайт kp.by попросил прокомментировать сложившуюся ситуацию Сергея Кухто, руководителя Белорусского общества авторов, исполнителей и иных правообладателей. Зрители без труда вспомнят его по множеству телепроектов, которые раньше вел Сергей Кухто на белорусском телевидении.

- Если отбросить эмоции, которых сейчас через край – Ханок, наверное, прав?

- Дело в том, что понятие авторское право в том виде, как мы его понимаем сейчас, в советские времена не существовало. Но могу с уверенностью сказать, что в данном случае автор не может требовать за прошлое, поскольку 30 лет разрешал этим артистам использовать свою музыку. Этому есть множество подтверждений – допустим, на сцене поэт Александр Тиханович и Ядвига Поплавская, а Эдаурд Ханок за фортепиано. Этой записи достаточно. Ханок не может заставить работать авторское право задним числом. Так что ни Ядвига Поплавская, ни Анатолий Ярмоленко за исполнение песен в прошлом ему не должны. Но он имеет право с момента публикации своего письма сейчас изменить условия использования песен.

Мы сейчас говорим об имущественных правах. Не надо путать их с авторскими. Авторские никто не может отобрать. Это авторские отчисления, упоминания на концертах, в афишах, в СМИ и так далее.

Анатолий Ярмоленко говорит, что готов решить конфликт в судебном порядке. А пока не исполняет песню "Вы шумiце, бярозы" на концерте.

Фирма «Мелодия», которая в СССР выпускала пластинки, однозначно забирала себе все права на произведения. Она их выкупала. И уж точно не у авторов, а у государства.

- С другой стороны, «Мелодия» выпускала миллионными тиражами западных исполнителей, того же Пола Маккартни, и не соблюдала никаких авторских прав….

- Мы не знаем условий, да и время было совсем другое. Я еще хочу затронуть вопрос смежных прав. Ядвига Поплавская, создавая аранжировку «Малиновки», значительно изменила ее – допустим, саксофон изменила на свистульки, она ее украсила. Если бы послушать исходный вариант мелодии и сравнить его с нынешним, то отличия были бы существенные. То есть Поплавскую можно считать соавтором композиции и считать обладателем смежных прав. Но, повторюсь, в советские времена не было такого понятия.

В «Малиновке» есть большая доля Яди с Сашей и большая доля Эдарда Семеновича

- В общем, если уходить от эмоций и лирики – то все не так однозначно.

- Да. Вся проблема в том, что у нас маленькая артистическая тусовка, которая жили долгое время в свободных отношениях. Вроде все друг с другом дружат, целуют при встрече. А чуть тронь – и выходят такие неприглядные истории. Поэтому я всегда за контракт, даже между любящими людьми. В Москве это давно – а у нас пока все по-старому. В наш маленький комфортный мир прорвалось это новое течение.

- Можно поменять мелодию произведения, той же «Малиновки» - и тогда Ханок перестанет быть ее автором?

Эдуард Ханок считает, что его права как автора нарушались грубейшим образом

- Да, конечно. Запрета на слова от авторов текстов песен нет. По крайней мере, пока.

- Еще интересный момент – были разговоры о том, что Тиханович с Поплавской, исполняя «Малиновку», сделали Ханка известным композитором…

- Я бы не стал вообще говорить в таких категориях. Берем, например, песню Макса Фадеева или Игоря Крутого. Сама фамилия уже говорит за себя. С музыкой Игоря Крутого берут песню в радиоэфир, даже не прослушивая. Кто бы ее ни пел. Я знаю, что Филиппу Киркорову или нашей Алене Ланской приходит множество песен от неизвестных авторов, которые мечтают, чтобы они спели их произведение, даже без гонорара. В надежде, что когда-нибудь они сделают их знаменитыми. Но когда автора уже знают, и его имя имеет стоимость, тогда происходит обратный процесс. Как было в нашем конфликте, я не знаю. Ханок утверждает, что и до «Малиновки» писал Aлле Пугачевой и Эдуарду Хилю. Так что нельзя сказать, что «Верасы» сделали Ханка или Ханок сделал «Верасы». Это взаимный путь. В «Малиновке» есть большая доля Яди с Сашей и большая доля Эдарда Семеновича. И перетягивать одеяло на чью-то из сторон я бы не стал.

Когда Солодуха платит дважды за имущественные права на «Чужую милую» - это уже ни в какие ворота не лезет!

- Последней каплей, как я понял, стал концерт памяти Александра Тихановича, на котором не назвали авторов песен. Но, может, действительно такой был формат концерта, что неудобно было их называть?

- Тогда зачем было их приглашать в зрительный зал?

- Дань уважения.

- Но можно было и назвать их, и в титрах указать. Я это называю эксплуатацией дружбы. Кому мы отдаем долги в последнюю очередь? Друзьям, потому что они и так поймут. А незнакомым отдаем в первую очередь. Так и тут. Если пригласили, и автор пришел, выделите минуту времени на то, чтобы сказать о нем слово. И еще, когда все только разгоралось, все можно было легко решить – сказать, Эдуард Семенович, мы были неправы. Извините, мы в следующий раз все исправим. Но это сделано не было. Я считаю, что в этой ситуации виноваты не Ядвига Поплавская и не ведущая Ольга Рыжикова, которая не представила авторов песен, а те, кто организовал концерт. Артист не является организатором концерта, и не его забота подавать документы на отчисление процента авторам. Обычно этим занимаются организаторы концерта и те, кто его ретранслирует – теле- или радиоканал, Дом культуры, концертная организация.

- Это правило соблюдается в основном?

- Я думаю, что нет. Скажу больше – ни один большой городской праздник не обходится без исполнения «Малиновки». У меня вопрос – а за это кто-нибудь платит автору? И могу ответить сразу – нет. Если бы весь механизм получения авторских работал на 100%, все были бы довольны. Когда автор, чьи песни звучат везде, куда ни загляни, получает 100 долларов за три месяца, ему обидно.

- Мне кажется, авторы песен и так не обижены гонорарами…

- Вот факт: автор обижен.

- Какой выход?

- Конкретно в этой ситуации – представители двух сторон должны сесть за стол переговоров и спокойно все решить. Сами затронутые в конфликте персоны уже не смогут договориться. И еще, на будущее нам нужно решить, что мы уже не трогаем наследие советских времен. Там очень много нюансов и спорных моментов. С 2011 года давайте делать договора, мы готовы подключиться и помогать в этом любому, чтобы узаконить отношения автора и исполнителя.

- Но Ханок пришел к Солодухе – и тот заплатил за «Чужую милую».

- Да, и история получилась не очень красивая. С его слов, он сначала заплатил 3000 долларов, и в этот момент, получается, автор отказался от имущественных прав. А потом он пришел через некоторое время и сказал: давай еще 25 тысяч долларов. Это уже, конечно, ни в какие ворота не лезет.

Александр Солодуха за право петь "Чужую милую" и дальше заплатил 28 тысяч долларов. Фото: Илья ГОРИНОВ

- А чисто по-человечески как ты относишься к этому конфликту?

- Если мы будем углубляться в эмоции, мы правды не найдем. То, что я вижу и читаю в интернете – многие уже начинают судить, казнить людей с точки зрения высказываний. И тем самым затягиваем узел, после чего не сможем его развязать. Мне обе стороны жалко в этом конфликте.

Если не создадим судебный прецедент, можем потерять значительный пласт хорошей музыки

- Возьмем фильм «Белые Росы». Может ли сейчас автор сценария Алексей Дударев запретить его показ на телевидении?

- Не может, потому что правообладателем данного фильма, скорее всего, является «Беларусьфильм». Когда киностудия собирает творческую группу, с каждым ее участником подписывается контракт. В рамках контракта они передавали права «Беларусьфильму». И уже киностудия ведет с этим фильмом хозяйственную деятельность – продает фильм и передает права на трансляцию. Думаю, что точно такая же история произошла и с «Верасами». В этом надо разбираться. Поэтому я все же за то, чтобы по этой истории было судебное решение, и это стало ответом всем нам, как действовать дальше. Я боюсь, что завтра авторы предъявят свои права другим исполнителям – и это нас захлестнет как снежный ком. А в итоге потеряем значительный пласт хорошей музыки.

- Петь «Малиновку» у себя в душе или в машине я могу?

- Конечно. Но как только ты начинаешь продавать на свой концерт билеты, ты нарушаешь права автора. В этой истории достаточно документального факта использования его песни на общественном мероприятии – даже если это корпоратив. Кто-то снял видео на телефон, есть время исполнения песни – и это может уже стать основанием для подачи в суд.

- А петь в караоке-баре?

- Вся проблема в том, что мы живем в не правовом поле. У нас пиратского музыкального контента около 80%. Я не знаю караоке-баров, где используют лицензионые диски. Если у караоке-бара нет прямой договоренности с автором песни, это незаконно.

- И все же, что движет Ханком, на твой взгляд? Мне кажется, тут не без самопиара…

- У меня такое впечатление не сложилось. Обида есть. Когда ссорятся Киркоров и Тимати, это обоим приносит дивиденды. Любой пиар в Беларуси Ханку денег не принесет. Ну и надо быть несколько толстокожим, чтобы спокойно относиться к тому, что от тебе все говорят плохо – как это происходит сейчас в интернете. Есть тонкая душевная грань творческой личности. Когда тебя, как создателя произведения, перестают ценить. Это не ревность, а обида. Я народный, я всего достиг – а меня не ценят. От обиды хочется о себе напомнить. К огромному сожалению, все, что сейчас происходит, только усугубляет конфликт. Надо, чтобы кто-то мудрый стал посредником между ними, и при этом обе стороны получили все, чего заслуживают, и разошлись миром. И тогда бы наше артистическое белорусское сообщество могло бы собой гордиться.