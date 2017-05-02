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Власти Казахстана хотят подобрать населению гардероб

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  • 2.05.2017, 21:45

В Казахстане предложили ввести требования к внешнему виду населения.

Как передает Oxu.Az, министр по делам религий и гражданского общества республики Нурлан Ермекбаев «важный, щепитильный вопрос» будут исследовать со всех сторон совместно с экспертами и специалистами.

- Правительство и гражданское сообщество придет к правильному, взвешенному решению, — заверил министр.

Ермекбаев также подчеркнул, что «необходимо проводить разъяснительную работу с теми гражданами, которые следуют наставлениям, чуждым нашему народу».

- Конечно, у нас сохраняется право каждого гражданина одеваться так, как ему угодно, — отметил чиновник.

Напомним, ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил запретить девушкам одеваться в черное.


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