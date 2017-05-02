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Стали известны лауреаты премии Тётки

  • 2.05.2017, 21:55

В Минске прошло вручение премии имени Тётки за лучшую детскую книгу и иллюстрации к ней.

Премия вручается уже второй раз, и в этом году победители в обеих категориях Владимир Орлов и Павел Татарников — авторы одной книги: «Айчына: маляўнічая гісторыя». Книга выдающегося историка и талантливого художника блестяще описывает и приближает визуально события нашего прошлого, и она уже полюбилась аудитории — на автограф-сессиях авторов собираются очереди, передает «Белсат».

Премию за детскую книгу и иллюстрацию основали Белорусский ПЕН-центр, Союз белорусских писателей и благотворительный фонд «Вяртанне». А покровительницей ее выбрана действительно культовая для Беларуси личность: поэтесса и политический борец Алоиза Пашкевич, сильная характером и одновременно нежная харизматичная женщина, автор «Первого чтения для детей белорусов» и основательница первой белорусской школы в Вильнюсе.

Алоиза Пашкевич, или Тётка, всю жизнь чрезвычайно высоко ставила именно национальное образование белорусов. Неравнодушен к ней и писатель, победитель премии Владимир Орлов: «В школе еще ее изучали. Она — моя героиня, героиня моей книги «Имена свободы», в белорусском костюме там вот, как теперь я вижу, стоит на открытке с девушкой юной».

Тем временем авторы «Айчыны» считают, что детская литература в нашей стране развивается очень вяло, поэтому премия имени Тётки может быть хорошим стимулом писать для детей действительно качественные произведения.


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