Белорусские бюрократы превзошли сами себя Константин Похольчик, «Салiдарнасць»

2.05.2017, 22:13

Когда сталкиваешься с сообщениями о «достижениях» наших чиновников, непросто сдержать улыбку.

В последнее время почему-то принято так. Летит правитель за границу, и нам потом рассказывают, сколько бумаг он подписал со своим коллегой.

К чему такая новость: хотят убедить белорусов, что от поездки Александра Лукашенко был какой-то толк?

Или вот совсем недавний пример с участием нашего премьер-министра.

Наверное, в такие моменты нужно проникаться уважением к нашим руководителям и думать: как же тяжела эта работа над документами! Но что-то не получается. Не потому ли, что эти документы являются ни к чему не обязывающими «соглашениями о сотрудничестве» и «меморандумами о взаимопонимании», о которых забывают на завтрашний день после подписания? Суть то в чем их, объясните, дорогие слуги народа.

Вместо реальных дел все чаще приходиться наблюдать имитацию бурной деятельности со стороны белорусских и соседних чиновников. 2 мая напугали постсоветские бюрократы: в ЕАЭС в ближайшие два года будет принято 25 документов о регулировании общих рынков лекарств и медизделий.

Батюшки, 25 документов они подпишут! Не утомились бы их ручки и головушки.

Была некогда в КВН такая постановка: у мужчины спрашивают – какие книги вы читали? Букварь, вторую, и синюю, отвечает он.

Кажется, эта шутка вполне о наших бюрократах, ставящими формализм выше реальных достижений.

Константин Похольчик, «Салiдарнасць»