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В Сирии погиб российский военный советник

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  • 2.05.2017, 22:21

Подполковник Алексей Бучельников был убит снайпером сирийских боевиков.

Российский военный советник подполковник Алексей Бучельников погиб в результате обстрела боевиками подразделения сирийских войск, сообщило Минобороны РИА Новостям.

«Во время занятия по боевой подготовке подразделение обстрелял снайпер боевиков, подполковник Бучельников получил смертельное ранение», — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, в Сирии подполковник выполнял задачи по обучению артиллерийских подразделений. Российского военного посмертно представили к государственной награде.

Напомним, Минобороны сообщало, что с начала российский военной операции в Сирии погибли 30 россиян. Вместе с тем по данным CIT, с начала 2017 года в Сирии погибли не менее десятка бойцов ЧВК «Вагнер».


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