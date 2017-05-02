Председатель «Нафтана»: Собираю футболистам еду со всей области 3 2.05.2017, 22:24

Фото: 0214.by

Леонид Подлипский собирает для футбольной команды картошку и морковку на местных предприятиях.

Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский объяснил «Трибуне», как кормит команду.

- Во вторник мы написали письмо Сергею Румасу, в котором рассказали о всех проблемах клуба и обратились за помощью. Сообщили, что футболисты уже четыре месяца не получают зарплату, а в клубе нет денег ни на питание, ни на бензин.

– Как кормите ребят?

– Нормально кормим два раза в день. Если честно, собираю футболистам еду со всей области. Я раньше работал в МЧС – остались кое-какие связи. Звоню знакомым на разных предприятиях. Кто-то даст два мешка картошки, кто-то мешок морковки, кто-то – лука. Покупаем мясо, и повары на базе что-то готовят. За все это плачу из своего кармана.