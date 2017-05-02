Трамп и Путин по телефону обсудили ситуацию в Сирии и КНДР 2.05.2017, 22:34

Президенты США и РФ согласились друг с другом в том, что страдания в Сирии зашли слишком далеко.

Президент США Дональд Трамп и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили сегодня ситуацию в Сирии, сообщил во вторник Белый дом, передает «Голос Америки».

Как отмечается в заявлении администрации США, Дональд Трамп и Владимир Путин согласились друг с другом в том, что страдания в Сирии зашли слишком далеко и продолжаются слишком долго, и что все стороны конфликта должны сделать все возможное для прекращения насилия.

В документе подчеркивается, что беседа носила позитивный характер и включала обсуждение безопасных зон с целью достижения долгосрочного мира. Отмечается также, что США направят представителя на переговоры по установлению перемирия в Астане, которые состоятся 3-4 мая.

Кроме того, собеседники обсудили проблемы долгосрочного сотрудничества в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, а также о путях разрешения опасной ситуации в Северной Корее.