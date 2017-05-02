закрыть
2 мая 2017, вторник, 23:10
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Трамп и Путин по телефону обсудили ситуацию в Сирии и КНДР

  • 2.05.2017, 22:34

Президенты США и РФ согласились друг с другом в том, что страдания в Сирии зашли слишком далеко.

Президент США Дональд Трамп и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили сегодня ситуацию в Сирии, сообщил во вторник Белый дом, передает «Голос Америки».

Как отмечается в заявлении администрации США, Дональд Трамп и Владимир Путин согласились друг с другом в том, что страдания в Сирии зашли слишком далеко и продолжаются слишком долго, и что все стороны конфликта должны сделать все возможное для прекращения насилия.

В документе подчеркивается, что беседа носила позитивный характер и включала обсуждение безопасных зон с целью достижения долгосрочного мира. Отмечается также, что США направят представителя на переговоры по установлению перемирия в Астане, которые состоятся 3-4 мая.

Кроме того, собеседники обсудили проблемы долгосрочного сотрудничества в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, а также о путях разрешения опасной ситуации в Северной Корее.


Мнение

«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ
Сказка про майора Цуцика
Сказка про майора Цуцика Анатолий Санотенко
Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников


Интервью

Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим