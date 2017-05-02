Как сирота с дипломом строителя открыла модельное агентство 2.05.2017, 22:48

Фото: tut.by

Ирина Бобореко сумела сделать работой свое хобби.

Когда Ирина Бобореко уходила из детдома, то решила получить образование строителя. Довольно быстро девушка поняла, что такая работа не приносит ей ни денег, ни удовольствия, и сделала работой свое хобби: основала неформальное модельное агентство, пишет tut.by.

Фото: Алекс Белый и из личного архива героини. Первый снимок сделан в 2014 году во время технологической практики в колледже, второй — в 2016 году

«Работала техником. Зарплата — ниже прожиточного минимума»

— В свои 21 мне пришлось пережить немало. Родителей у меня, можно сказать, нет. Но, несмотря на все сложности и препятствия, у меня необычайное желание стремиться к высотам. И, признаюсь, я чувствую себя счастливым человеком.

Я закончила энергетический колледж, МГЭК, по специальности «промышленное и гражданское строительство». Когда выпускалась из учебного заведения, с работой все было очень печально, и меня чуть не распределили маляром. Но благодаря директору колледжа мне нашли вакансию техника в одном из госучреждений Минска. Сначала я была рада, но все оказалось не так, как хотелось бы. Маленькая зарплата, которая не дотягивала до прожиточного минимума. Чтобы получить премию, выполняла работу, которая не входила в мои должностные обязанности, а надбавка за дополнительный труд была около 10 рублей в месяц. Спустя год такой работы выяснилось, что я, как сирота, вовсе не должна была отрабатывать. В тот же день я написала заявление об увольнении. Зато благодаря опыту в строительной сфере я смогла самостоятельно заниматься ремонтом у себя в квартире и помогать в этом знакомым. Однажды за сутки сделала полный косметический ремонт подруге: из-за ненадлежащих условий органы опеки хотели забрать у нее двух маленьких деток. Поклеила обои, сделала потолок, покрасила секцию — в итоге дети остались с мамой.

После я устроилась менеджером в типографию. Была занята с утра до позднего вечера, платили мне чуть больше, чем на предыдущей работе. Порой оставалась одна в офисе, потому что приходилось срочно выполнять много заказов. В обед успевала организовывать съемки и показы — с 15 лет я увлекаюсь фотографией и летом 2016 года стала представителем российского неформального модельного агентства в нашей стране.

«Наконец я решилась сделать важный для меня шаг — уволилась с работы»

— В итоге я решила для себя, что типография — это не мое. Из-за плотного графика я выматывалась до невозможности. Наконец я решилась сделать важный для меня шаг — уволилась с работы и посвятила жизнь своему собственному, первому в Беларуси неформальному модельному агентству B.O.O.M. Получила государственную регистрацию в свой же день рождения, это был для меня самый лучший подарок за всю жизнь! С тех пор все поменялось. Самое прекрасное, что может быть, — связать свое хобби с работой. С утра до поздней ночи я отдаю все время на развитие модельного агентства. При этом больше чем за девять месяцев лично себе ни копейки не взяла, только вкладываюсь в дело.

Конечно, одна бы я не справилась: мне помогают заинтересованные в проекте люди. Первое время я принимала помощь от своего дяди — открыть агентство было довольно сложно. Потом для себя решила отказаться от такого «спонсорства». Теперь деньги приносят подработки, как в сфере моделинга, так и в строительстве. Иногда продаю вещи, которые купила раньше. На самом деле все не слишком хорошо: даже свет дома отключали. Но сказать, что я пожалела, — ни в коем случае!

Про наше модельное агентство пишут довольно много статей, но порой меня удивляет реакция некоторых читателей. Ведь проще всего, сидя на диване, критиковать, кричать, как все плохо в стране, вместо того чтобы сделать хоть что-то для ее развития. Наш народ разленился и обвиняет в этом государство. Чтобы достойно зарабатывать, нужно много работать, вкладывать в это все свои силы и поставить себе цель в жизни — без нее никуда.