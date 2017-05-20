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Наталья Цилинская возглавила федерацию велоспорта

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  • 20.05.2017, 8:25
Наталья Цилинская

Восьмикратная чемпионка мира по треку Наталья Цилинская возглавила Белорусскую федерацию велоспорта.

На этом посту она сменила бывшего председателя Мингорисполкома, гендиректора «Мотовело» Николая Ладутько.

Отметим, что Цилинская также возглавляет РЦОП по велоспорту.

Во время своей спортивной карьеры Наталья Цилинская восемь раз становилась чемпионкой мира, выиграла бронзовую медаль Олимпиады-2004, а также 28 раз первенствовала на этапах Кубка мира.


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