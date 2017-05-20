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Очередной раунд переговоров по Сирии завершился безрезультатно

  • 20.05.2017, 8:37
Стаффан де Мистура
Фото: un.org

Спецпосланник ООН сообщил, что нынешний этап женевских переговоров по Сирии был "деловым и коротким».

В Женеве прошел очередной раунд межсирийских переговоров, участникам которых удалось добиться "некоторого прогресса", однако переговоры были в целом "деловыми и короткими". Об этом сообщил специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, передает Центр новостей ООН.

Он также сообщил, что в ходе прошедшего раунда было "меньше риторики" с обеих сторон.

По словам де Мистуры, его участники переговоров обсудили "конституционные и правовые вопросы", которые могли бы обеспечить "законную конституционную основу" для будущих политических преобразований.

"Мы не планируем в ходе этого процесса заниматься подготовкой новой конституции для Сирии. Это должны сделать сами сирийцы. Мы намерены только создать для них такие необходимые возможности …", - сказал представитель ООН.

Де Мистура отметил, что участники переговоров продолжили также обсуждение вопросов управления, проведения свободных и честных выборов, а также вопросов борьбы с терроризмом. 

Переговоры проходили между представителями режима Башара Асада и сирийскими повстанцами. Посредниками на переговорах выступают РФ и США.

Следующий раунд переговоров по сирийскому урегулированию пройдет в июне.

19 мая силы коалиции во главе с США осуществили воздушный удар по боевикам, поддерживаемым режимом Асада, когда те начали наступление на сирийских повстанцев, поддерживаемых США.


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