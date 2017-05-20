Беларусь отменила визы для китайцев с паспортами для официальных поездок 1 20.05.2017, 8:43

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Лукашенко подписал указ, отменяющий визы для граждан Китая, имеющих паспорта для официальных поездок.

Им разрешено безвизовое пребывание в стране на срок до 30 суток, въезд, выезд и транзит по паспортам для официальных поездок, уточняют в пресс-службе белорусского правителя.

Такие паспорта китайские МИД и заграничные учреждения выдают сотрудникам бюджетных организаций, государственных предприятий и акционерных финансовых учреждений, лицам, занимающим пост заместителя руководителя уезда и ниже.

У Лукашенко пояснили, что решение принято для активизации делового сотрудничества с Китаем.

В январе 2017 года Беларусь ввела безвизовый режим для граждан 80 стран, в том числе стран ЕС, США, Японии. Им разрешили находиться в Беларуси без визы не более пяти дней.