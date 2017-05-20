закрыть
20 мая 2017, суббота, 10:50
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Истребители сопровождали лайнер над Тихим океаном после инцидента на борту

1
  • 20.05.2017, 8:53
  • 2,471
Фото: Todd Neville / Flickr / Wikipedia

Гражданин Турции пытался прорваться в кабину пилотов.

Два американских истребителя F-22 сопровождали полет гражданского лайнера, следовавшего из Лос-Анджелеса в Гонолулу, после того как мужчина пытался прорваться в пилотскую кабину, пишет Lenta.ru со ссылкой на портал Hawaii News Now.

Инцидент произошел в пятницу, 19 мая, на борту рейса AA31. Виновником происшествия стал 25-летний турецкий гражданин Анил Усканил. До этого его задержали в аэропорту Лос-Анджелеса, когда он попытался выйти в зону ограниченного доступа. Его заметили, задержали, проверили и отпустили. Выяснилось, что он употреблял алкоголь.

Уже находясь на борту самолета, Усканил, как сообщается, попытался прорваться в отсек для первого класса и пилотскую кабину. При этом на голове у него, по свидетельству очевидцев, было одеяло или полотенце. Прорываясь вперед, они ничего не говорил.

Бортпроводники, полицейский из Лос-Анджелеса и другие пассажиры смогли в течении нескольких секунд остановить мужчину, обездвижить скотчем и посадить на место.

Сообщение об инциденте заставило Тихоокеанское командование США распорядиться поднять в воздух два истребителя с базы на Гавайях, которые на протяжении некоторого времени эскортировали самолет.

По прибытии в Гонолулу сотрудники ФБР встретили пассажиров и опросили очевидцев. Усканила задержали и поместили в изолятор. По словам источников, его виза аннулирована.


Мнение

Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников


Интервью

Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси