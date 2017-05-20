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Россия и Беларусь проведут переговоры по поставкам продовольствия

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  • 20.05.2017, 8:59
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В Москве состоится встреча главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева с белорусским коллегой Леонидом Зайцем по поводу поставок сельскохозяйственной продукции.

Об этом передает ТАСС.

"Рабочая встреча двух министров состоится 22 мая", - отмечается в сообщении российского ведомства.

Напомним, что Россия с 19 мая запретила импорт молочной продукции из Беларуси. Хотя это касается товаров только части белорусских предприятий.


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