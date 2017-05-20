NYT опубликовала цитату со словом «crazy» со встречи Трампа и Лаврова 2 20.05.2017, 9:46

ФОТО: AP

Газета The New York Times опубликовала цитаты из разговора в Овальном кабинете Белого дома во время встречи Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По словам источников издания, Трамп якобы заявил, что уволил главу ФБР Джеймса Коми из-за «большого давления», под которым оказался президент США из-за обвинений в связях с Россией. При этом он дал нелицеприятную характеристику Коми в грубых выражениях, рассказал источник издания.

«Я только что уволил главу ФБР. Он просто сумасшедший, точно чокнутый», — приводит газета цитату из разговора Трампа с Лавровым. В оригинале она звучала как «He was crazy, a real nut job». При этом NYT ссылается на издание The Times и слова одного из чиновников Белого дома, который якобы подтвердил соответствие этой цитаты отчету о переговорах, с которым ему удалось ознакомиться.

По мнению редакции NYT, слова этого источника подтверждают версию, что настоящей причиной увольнения Коми, которое возмутило проигравших президентскую гонку демократов, было расследование связей Трампа с Россией.

Трамп якобы заверил Лаврова, что теперь он не является фигурантом расследования. «Я оказался под большим давлением из-за России, но теперь с этим покончено», — приводит газета слова Трампа.

Президент США уволил главу ФБР Коми 9 мая, накануне переговоров с Лавровым. Трамп обвинил его в неспособности эффективно руководить спецслужбой. Этот шаг вызвал широкий резонанс в стане политических противников Трампа — демократов, которые обвинили его в желании «замять» скандал и расследование предполагаемых связей Дональда Трампа с Россией и вмешательства Кремля в выборы в США. Тема связей команды Трампа с Россией стала одной из главных в СМИ, поддерживавших на выборах Хиллари Клинтон. Это стала одной из главных в левых СМИ сразу же после окончания выборов и поражения демократов. С тех пор СМИ практически в ежедневном режиме публикуют материалы по этой теме, большая часть которых основана на словах анонимных источников. Ни одно из серьезных обвинений до сегодняшнего дня доказано не было.

17 мая Минюст США назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера на должность спецпрокурора по делу о связях команды президента США с Россией. Трамп заявил, что этот шаг наносит «ужасный вред» стране и является «величайшей охотой на ведьм» в истории Соединенных Штатов Америки.

Президент США заявил, что Мюллер не сможет выявить каких-то новых фактов. Трамп при этом подчеркнул, что уже неоднократно заявлял о бессмысленности подобного расследования. «Тщательное расследование лишь подтвердит то, что мы уже знаем — нет никаких связей между моей предвыборной кампанией и зарубежным вмешательством», — заявил он. При этом Трамп отметил, что с нетерпением ожидает конца расследования.