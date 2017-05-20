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Фотофакт: Световой столб в небе над Ратомкой

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  • 20.05.2017, 9:50
Фото: Андрей Лейчик

Разновидность солнчного гало можно было наблюдать в вечернем небе над Ратомкой 19 мая.

Световой столб запечатлел астрономом-любитель Андрей Лейчик из группы «Астроромантика», пишет tut.by.

«Световой столб оранжевого оттенка высветил северо-западный горизонт на несколько минут. Световой столб был достаточно ярким и визуально наблюдался, как яркая огненная полоса света, взмывающая из-под горизонта в вечернее небо! Великолепная красота!», — написал Андрей на своей странице Вконтакте.

Световой (или солнечный) столб - один из самых частых видов гало, визуальное атмосферное явление, оптический эффект, который представляет собой вертикальную полосу света, тянущуюся от Солнца во время его заката или восхода. Явление вызывается отражением света на почти горизонтальных плоских гранях шестиугольных плоских либо столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе. Такие кристаллы образуются в высоких перистых облаках, наиболее часто в перисто-слоистых. При низких температурах подобные кристаллы также могут образовываться и в более низких слоях атмосферы. Поэтому световые столбы чаще наблюдаются в холодное время года.

Фото: Андрей Лейчик

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