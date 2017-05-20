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На президентских выборах в Иране побеждает Рухани

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  • 20.05.2017, 9:53
Хасан Рухани

Подсчитано больше половины бюллетеней и официально больше всего голосов пока набирает действующий президент.

Действующий президент Ирана Хассан Рухани лидирует на президентских выборах. Такие результаты подсчета больше половины бюллетеней, передает Deutsche Welle.  

Роухани набирает 58% голосов избирателей или 14,6 млн из 25 млн подсчитанных бюллетеней. Ближайшего конкурента Роухани консерватора Эбрахима Раиси поддержали 10 миллионов избирателей.  

Остальные кандидаты набирают меньше полумиллиона голосов.   

Явка на выборах составила более 70%. Правительство неоднократно продлевало время голосования из-за очередей на участках. 

Основными конкурентами выборов были "светский" глава государства Хассан Рухани и консервативнй священнослужитель Эбрахим Раиси, которого, как считают аналитики, поддерживает религиозный лидер страны аятолла Али Хаменеи.


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