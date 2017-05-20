Житель Пинска устроил дебош на украинской границе 20.05.2017, 9:55

Инцидент произошел 18 мая в пункте пропуска Невель (Прикладники).

29–летний житель Пинска проходил оформление на выезд в Украину. Как сообщает Госпогранкомитет, предъявленный им паспорт оказался в базе недействительных документов.

Выяснилось, что ранее молодой человек потерял документ, сообщил об этом в милицию, а через некоторое время нашел его и стал пользоваться дальше. И только на границе он узнал, что паспорт давно считается недействительным.

В ответ житель Пинска заявил, что паспорт ему не нужен, «стал грубо, нецензурно выражаться и попытался самовольно покинуть пункт пропуска».

Во время разбирательства также выяснилось, что мужчина был пьян.

Теперь задержанному за нарушение режима государственной границы грозит штраф до 20 базовых величин.