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На «стой! раз! два!» цены не останавливаются

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  • 20.05.2017, 10:09
Источник: cartoon.kulichki.ru

Чем обернется инициатива ФПБ организовать «народный контроль» за ценами?

Многочисленную армию контролеров пополнят активисты провластных профсоюзов. В Федерации профсоюзов Беларуси создана группа, которая, по словам председателя ФПБ Михаила Орды, будет мониторить цены в основном на продукты питания.

Инициативу поддержал Лукашенко.

— Все в отчетах статистики и правильно, и хорошо по методикам, но в магазинах по основным товарам, основным продуктам питания ситуация может быть другая. Какая она - кто как не профсоюзы это лучше всего знают. Поэтому я очень поддерживаю эту инициативу о контроле за ценами непосредственно в торговых организациях, — заявил вчера Лукашенко  на встрече с Михаилом Ордой.

О том, удастся ли профсоюзам остановить рост цен, пишет Завтра твоей страны.

Маргелов: Выявлять причины, а не следствие

— Надо причины выявлять, а не следствие. Остановить рост цен – это серьезная работа. На «стой! раз! два!» цены не останавливаются, — подчеркивает сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства, владелец продовольственных магазинов Виктор Маргелов.

Он уверен, что нужно на системном уровне взаимодействовать, а не по магазинам ходить, пересчитывать: у кого что почем.

Эксперт полагает, что «народный контроль» вряд ли будет эффективен.

— Проблема не в том, что кто-то не хочет, чтобы его проконтролировали. Допустим, контролер нашел, что субъект хозяйствования по какой-то причине – их может быть тысяча! – поднял цену. И что из этого следует? – рассуждает бизнесмен.

По его словам, сегодня в Беларуси по закону свободное ценообразование. Поэтому искать причины повышения цен нужно комплексно, как это делает Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

— Можно цены сдержать, но тогда будет меньше и магазинов, и производителей, — прогнозирует Виктор Маргелов.

Стрижак: Нужно создать возможности для того, чтобы люди зарабатывали больше

Активист профсоюза РЭП Андрей Стрижак не представляет, как будут контролировать цены представители ФПБ.

— Как это может выглядеть? Это будут отряды дружинников, у которых на рукавах будет написано «контролер за ценами»? Эти люди должны будут следить за ценниками, чтобы продавцы их не меняли? – недоумевает эксперт.

Профсоюзный активист отмечает, что Белстат действительно фиксирует одни цены, а в реальности они другие.

— Но проблема эта решается не летучими отрядами контролеров, — уверен эксперт. — Если власть будет пытаться контролировать рост цен, принимая непонятные меры, которые на самом деле носят популистский характер, мы можем действительно вернуться к ситуации середины 90-х.

Тогда, по словам Андрея Стрижака, контроль за ценами привел к тому, что часть продуктов начала исчезать из продажи.

Он напоминает, что ситуацию в торговле легко дестабилизировать.

— В условиях полурыночной экономики в нашей стране любые попытки контроля цен приводят к тому, о чем Александр Лукашенко говорил еще в середине 90-х, когда он хватался за яйца, и пропадало масло, — отмечает эксперт.

По его мнению, вводя «народный контроль» за ценами, власти пытаются решать более серьезные экономические проблем путем имиджевых воздействий.

Собеседник «Завтра твоей страны» уверен: экспериментировать нужно не с остановкой роста цен, а с увеличением покупательной способности населения и созданием конкурентных рабочих мест.

— Нужно создать возможности для того, чтобы люди зарабатывали больше и могли себе позволить товар по тем ценам, которые справедливо формирует рынок, — подчеркивает Андрей Стрижак.

Болточко: Если цены растут, значит, что-то не так с экономикой

Экономист «Либерального клуба» Антон Болточко недоумевает: как будет реализовываться на практике инициатива ФПБ.

— Смысл инициативы понятен: президент не раз говорил о том, что цены не должны повышаться. Он также отмечал, что иногда не важен уровень зарплаты, если цены не растут либо остаются на том же уровне, — говорит экономист.

По его словам, чтобы понять, к чему может привести «народный контроль» за ценами, необходимо выяснить: как этот процесс будет организован.

— Что такое контроль цен? Означает ли это, что если есть недовольные граждане повышением цен, то будет реакция со стороны «народных контролеров»? И как определить необоснованность повышения цены? Или контролировать будут понижение цен? – недоумевает экономист.

Эксперт подчеркивает: цены — показатель качества экономики.

— Если цены растут, значит, что-то не так с самой экономической системой. Если они без административного воздействия стоят на месте, значит, экономика стабильна, — подчеркивает Антон Болточко.


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