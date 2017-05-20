Украина запретила транзит грузов в Приднестровье 2 20.05.2017, 10:17

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Перемещение грузов в Приднестровье с 20 мая будет согласовывать с Молдовой.

Украина запретила транзит продовольственных грузов через свою территорию в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику. Об этом во время экстренного заседания Совета безопасности Приднестровья заявил министр сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР Ефимий Коваль, сообщает официальный сайт главы "республики".

Коваль рассказал, что о таком запрете Приднестровье письмом предупредила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Авторы документа ссылаются на распоряжение главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины, датированное 17 мая текущего года, которым определено, что с 20 мая пропуск подконтрольных грузов в режиме транзита через территорию Украины, которые направляются в Приднестровье, будет осуществляться только при условии согласования с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова", – заявил Коваль. По его словам, в письме было указано, что предыдущие согласования транзита по территории Украины в приднестровском направлении "признаны недействительными".

Министр сельского хозяйства заявил, что "в Приднестровье через украинский порт поступают грузы из 29 стран мира". Говоря о потенциальных последствиях введенных ограничений, министр сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР отметил, что в случае недопуска грузов в порт "наши хозяйствующие субъекты будут вынуждены хранить их на штрафплощадке и платить за простой груза на территории Украины". В случае же сухопутного перемещения грузов через территорию Украины, спрогнозировал Коваль, велика вероятность их возврата отправителю до урегулирования всех вопросов. Учитывая внешнюю продовольственную зависимость Приднестровья, глава минсельхоза предупредил, что "решение Украины отрицательно скажется на продовольственном обеспечении республики".

Приднестровье объявило о суверенитете от Молдовы в 1990 году, однако мировым сообществом независимость региона не признана. Автономии требовала часть жителей этого региона. В середине 90-х в Приднестровье официально был введен контингент российских миротворческих сил. Молдова настаивает на выведении российских военных со своей территории.

После начала российской агрессии в Крыму и на Донбассе Украина 21 мая 2015 денонсировала пять договоров с РФ, обеспечивавших функционирование российского военного контингента в Приднестровье.

На границе с Приднестровьем Украина вырыла ров шириной 3,5 метра и глубиной от 2 до 3 метров для блокирования движения тяжелой военной техники и перемещения контрабандных грузов. Национальная гвардия усилила патрулирование.

Протяженность границы между Украиной и самопровозглашенной республикой составляет 140 км.