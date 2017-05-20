Зачем за бюджетные деньги выписываются «Стильные прически» и «Караван историй» 20.05.2017, 10:25

Фото с сайта nn.by

В «идеологический комплект» белорусских госучреждений входит и обязательная поддержка отечественной прессы.

Хочешь или нет — но выписывай. Причем, если учителей заставляют подписываться на «Настаўніцкую газету» за собственные деньги, то государственные учреждения к тому же еще массово закупают кипы всяческих газет и журналов. На периодические издания государственными организациями расходуются огромные деньги — счет идет на тысячи долларов, пишет nn.by.

Информация о подписке имеется в открытом доступе. Просмотрев сайты госзакупок, можно сделать интересные выводы.

Например, Академия МВД тратит на прессу 18 тысяч рублей (около $9 тысяч). И это только на второе полугодие 2017 года. Соответственно, за год сумма удваивается.

Академия МВД выписывает 146 белорусских изданий и 105 — российских.

Причем выписывается абсолютно всё. Если можно еще понять обширный ряд профильных изданий, то некоторые наименования вызывают удивление. Зачем Академии МВД, например, российский женский журнал «Караван историй»?

Ну и не забываем про стандартный набор государственных газет: «Рэспубліка», «Советская Белоруссия» или «Звязда».

«Все издания необходимы для учебного процесса», — уверяет Жанна Швед, заведующая библиотекой Академии МВД.

Правда, объяснить, кто формирует список и как в учебном процессе будущего милиционера используют журнал «Караван историй», Жанна Швед не смогла.

«Список формируют люди, которые заинтересованы в этом журнале. Вообще, что вы хотите? Я не хочу говорить на эту тему, это наши рабочие моменты», — сказала Швед.

Вообще, силовики на прессе не экономят. Обеспечивают свежими газетами и будущих прапорщиков.

114-я Гвардейская школа по подготовке прапорщиков и специалистов продовольственной службы тратит 19.804 рубля (около $10 тысяч) на 330 изданий.

Академия управления при президенте выписывает около сотни изданий. Сумма — 17 тысяч рублей (более $8 тысяч).

Республиканская научно-техническая библиотека тратит на периодические издания около 300 тысяч рублей за полугодие ($150 тысяч). В перечне — около 800 изданий. Казалось бы, абсолютно логично — кому же еще выписывать периодику, если не библиотеке? Но давайте посмотрим, что за издания.

Журналы «J&W / Ювелирные украшения и часы. Jewels & Watches», «Fashion Collection», Harper's Bazaar, «Sandra. Вязание», «Susanna-рукоделие», «Wedding (Свадьба)». А нужен ли технической библиотеке журнал «Стильные прически»?

При этом задача технической библиотеки сформулирована следующим образом: «Формирование наиболее полного в республике фонда отечественной и зарубежной литературы по технике, технологии, экономике промышленности и смежным отраслям, фонда патентных, нормативных документов по стандартизации и промышленных каталогов».

Ну и, естественно, не отстают и чиновники.

Администрация Ленинского района Минска — 9500 рублей (около $5 тысяч). Зачем? Первомайский район — 6800 рублей (около $3,5 тысячи). Советский район — 12 тысяч рублей ($6,5 тысячи).

То же самое и в регионах. Например, администрация Ленинского района Бобруйска потратит 6800 рублей ($3,5 тысячи). Администрация Новобелицкого района Гомеля — 2 тысячи рублей (около $1000).

«В администрации должна быть подписка на различные издания. Почему вы считаете, что они не понадобятся»?

Эта сумма — та, на которую мы рассчитывали. Но, возможно, подписки такой не будет, поскольку плохо финансируют в этом году. Пока мы спланировали бюджет только на издания, которые нас, как орган управления, заставляют выписывать. Это государственные газеты: «Советская Белоруссия», «Рэспубліка», плюс городские газеты. Нам рекомендуют подписываться на эти издания. Но финансов мало, поэтому посмотрим позже, будет ли подписка, — пояснила Инна Никитко, главный бухгалтер администрации Ленинского района Бобруйска.

Женщина настаивает, что вся пресса чиновникам необходима.

«Конечно, наши сотрудники читают газеты. Они выступают в коллективах, проводится же идеологическая работа, ведется методическое руководство различными вопросами. Читают все разделы: и законодательные акты, и что происходит в мире, и в стране. У каждого есть свои обязанности, и в рамках этого структурные подразделения выписывают издания», — сообщила Никитко.