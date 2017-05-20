В Минск едет миссия МВФ 13 20.05.2017, 10:54

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Миссия Международного валютного фонда будет работать в Минске 5-12 июня.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в представительстве МВФ в Беларуси.

"Миссия Международного валютного фонда во главе с руководителем миссии МВФ по Беларуси Питером Долманом будет работать в Минске 5-12 июня", - проинформировали в представительстве.

Ожидается, что эксперты фонда обсудят с представителями органов госуправления ситуацию в экономике Беларуси и проведут подготовительную работу в преддверии ежегодной миссии МВФ по статье IV, которая ожидается в октябре.

Беларусь обсуждает с МВФ возможность реализации трехлетней программы сотрудничества, которая была бы поддержана кредитом на $3 млрд под 2,28% годовых сроком на 10 лет.

МВФ призывает белорусские власти к реализации комплексной стратегии реформ в отношении госпредприятий с целью повышения их производительности и эффективности, а также уменьшения бюджетных рисков. Рекомендовано также определить четкие, равномерные и последовательные меры по достижению полного возмещения издержек в сфере ЖКХ. По мнению МВФ, большое значение имеет улучшение делового климата, в том числе посредством вступления страны во Всемирную торговую организацию и развития конкуренции на товарных рынках.

Минску также рекомендовано продолжить работу над укреплением бюджетной основы и проводить осторожную денежно-кредитную политику для сохранения макроэкономической и финансовой стабильности.