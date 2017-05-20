закрыть
20 мая 2017, суббота, 15:36
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Минск едет миссия МВФ

13
  • 20.05.2017, 10:54
  • 3,541

Миссия Международного валютного фонда будет работать в Минске 5-12 июня.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в представительстве МВФ в Беларуси.

"Миссия Международного валютного фонда во главе с руководителем миссии МВФ по Беларуси Питером Долманом будет работать в Минске 5-12 июня", - проинформировали в представительстве.

Ожидается, что эксперты фонда обсудят с представителями органов госуправления ситуацию в экономике Беларуси и проведут подготовительную работу в преддверии ежегодной миссии МВФ по статье IV, которая ожидается в октябре.

Беларусь обсуждает с МВФ возможность реализации трехлетней программы сотрудничества, которая была бы поддержана кредитом на $3 млрд под 2,28% годовых сроком на 10 лет.

МВФ призывает белорусские власти к реализации комплексной стратегии реформ в отношении госпредприятий с целью повышения их производительности и эффективности, а также уменьшения бюджетных рисков. Рекомендовано также определить четкие, равномерные и последовательные меры по достижению полного возмещения издержек в сфере ЖКХ. По мнению МВФ, большое значение имеет улучшение делового климата, в том числе посредством вступления страны во Всемирную торговую организацию и развития конкуренции на товарных рынках.

Минску также рекомендовано продолжить работу над укреплением бюджетной основы и проводить осторожную денежно-кредитную политику для сохранения макроэкономической и финансовой стабильности.


Мнение

Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников


Интервью

Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси