В Минск едет миссия МВФ

В Минск едет миссия МВФ13
- 20.05.2017, 10:54
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Миссия Международного валютного фонда будет работать в Минске 5-12 июня.
Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в представительстве МВФ в Беларуси.
"Миссия Международного валютного фонда во главе с руководителем миссии МВФ по Беларуси Питером Долманом будет работать в Минске 5-12 июня", - проинформировали в представительстве.
Ожидается, что эксперты фонда обсудят с представителями органов госуправления ситуацию в экономике Беларуси и проведут подготовительную работу в преддверии ежегодной миссии МВФ по статье IV, которая ожидается в октябре.
Беларусь обсуждает с МВФ возможность реализации трехлетней программы сотрудничества, которая была бы поддержана кредитом на $3 млрд под 2,28% годовых сроком на 10 лет.
МВФ призывает белорусские власти к реализации комплексной стратегии реформ в отношении госпредприятий с целью повышения их производительности и эффективности, а также уменьшения бюджетных рисков. Рекомендовано также определить четкие, равномерные и последовательные меры по достижению полного возмещения издержек в сфере ЖКХ. По мнению МВФ, большое значение имеет улучшение делового климата, в том числе посредством вступления страны во Всемирную торговую организацию и развития конкуренции на товарных рынках.
Минску также рекомендовано продолжить работу над укреплением бюджетной основы и проводить осторожную денежно-кредитную политику для сохранения макроэкономической и финансовой стабильности.