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Названо неизвестное ранее свойство кофе

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  • 20.05.2017, 11:01
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Всем известно, что жирная пища быстрого приготовления вредна для здоровья.

Но если после употребления гамбургеров и картошки фри ты пьешь кофе, отрицательный эффект еще более усиливается, уверены канадские ученые, передает ladyhealth.com.ua.

Даже у здорового человека уровень сахара в крови резко подскакивает после того, как он угостился жирной пище, а если он запил свой обед кофе, уровень сахара повышается в два раза больше: примерно такие показатели уровня сахара в крови можно наблюдать у людей с повышенным риском развития диабета.

Результаты исследования говорят о том, что насыщенные жиры мешают организму нормально усваивать глюкозу из крови, причем напитки с кофеином еще сильнее ухудшают этот эффект. Если у человека уровень сахара в крови повышается слишком часто, это начинает сказываться на работе всего организма, - объясняют ученые.

Эксперименты показали, что жирный обед повышает уровень сахара в крови здорового человека на 32%. У волонтеров, которые в течение пяти часов после приема жирной пищи пили две чашки кофе, этот показатель увеличивался на 65%. Это означает, что жирная пища оказывает влияние на работу организма в течение нескольких часов.

Мы считаем, что жир и кофеин нарушают коммуникацию между желудком и поджелудочной железой, и поэтому уровень сахара в крови после еды снижается гораздо медленнее, чем необходимо, - объясняют ученые. Результаты их работы будут особенно полезны для людей с повышенным риском развития диабета, которым настоятельно рекомендуют снизить потребление кофе, жирного мяса, изделий из переработанного мяса и вредной для здоровья пищи быстрого приготовления.


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