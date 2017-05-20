Белорусско-российский боксер Устинов нокаутировал соперника в первом раунде 4 20.05.2017, 11:21

1,168

Александр Устинов

40-летний спортсмен вернулся на ринг после полуторагодичной паузы.

Супертяжеловес Александр Устинов (34-1, 25 КО) в Болтоне, Англия, досрочно победил бразильца Рафаэля Зумбано Лава (39-15-1, 32 КО). Во время матча боксера называли то представителем России, то представителем Беларуси.

Уже в первом раунде Устинов пошел вперед и отправил соперника на настил ринга.

Затем Александр провел ряд затяжных атак, и в результате последней из них рефери остановил бой за минуту до окончания первого раунда.

Устинов одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

Следует отметить, что 40-летний россиянин вернулся на ринг после полуторагодичной паузы. В конце 2015 года Устинов взял верх в Москве над немцем российского происхождения Константином Айрихом.