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Белорусско-российский боксер Устинов нокаутировал соперника в первом раунде

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  • 20.05.2017, 11:21
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Александр Устинов

40-летний спортсмен вернулся на ринг после полуторагодичной паузы.

Супертяжеловес Александр Устинов (34-1, 25 КО) в Болтоне, Англия, досрочно победил бразильца Рафаэля Зумбано Лава (39-15-1, 32 КО). Во время матча боксера называли то представителем России, то представителем Беларуси.

Уже в первом раунде Устинов пошел вперед и отправил соперника на настил ринга.

Затем Александр провел ряд затяжных атак, и в результате последней из них рефери остановил бой за минуту до окончания первого раунда.

Устинов одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

Следует отметить, что 40-летний россиянин вернулся на ринг после полуторагодичной паузы. В конце 2015 года Устинов взял верх в Москве над немцем российского происхождения Константином Айрихом.


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