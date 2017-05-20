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Вслед за президентом в Минск приехал министр обороны Сербии

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  • 20.05.2017, 11:37
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Фото с сайта INFO-BALKAN.RU

В Минск с визитом прибыл министр обороны Сербии Зоран Джорджевич.

Об этом сообщили в министерстве обороны Беларуси в субботу.

«С 19 по 21 мая проходит официальный визит в Республику Беларусь министра обороны Республики Сербия Зорана Джорджевича», - говорится в сообщении на сайте Минобороны.

По информации военного ведомства в субботу состоялась встреча Джорджевича с министром обороны Беларуси генерал-лейтенантом Андреем Равковым.

«В ходе посещения 8-й Международной выставки вооружения и военной техники «MILEX-2017» запланирована встреча главы сербской делегации с Председателем Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Сергеем Гурулевым», - отметили в минобороны.

«Проведение переговоров с сербской стороной позволит продолжить развитие взаимовыгодных двусторонних отношений и обсудить перспективные направления военного и военно-технического сотрудничества», - продолжили в военном ведомстве.

Кроме этого, руководитель сербского оборонного ведомства посетит Храм-памятник в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.

«В ходе посещения Зоран Джорджевич передаст капсулу с землей Мемориального комплекса освободителей Белграда для сохранения в крипте храма», - подытожили в Минобороны.


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