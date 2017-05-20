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В Украину запрещен въезд около 40 российским артистам

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  • 20.05.2017, 11:39
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Фото: segodnya.ua

Попавшие "черный список" музыканты и актеры не смогут приехать в Украину в течение трех лет.

Украинские компетентные органы запретили въезд в Украину около 40 российским актерам и певцам за незаконное посещение Крыма, сообщил глава Государственной пограничной службы Виктор Назаренко.

"Что касается артистов и других публичных деятелей из России, которые посещали Крым. На сегодняшний день мы выявили их около 40 человек. Мы очень благодарны за ту помощь, которую нам оказывают неравнодушные граждане Украины и правоохранительные органы", – сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Назаренко уточнил, что речь идет о запрете въезда в Украину на 3 года. В этот список входят такие исполнители, как Лолита Милявская, Юлия Самойлова, Наташа Королева (гражданка РФ Наталья Порывай), Николай Добрынин, Людмила Артемьева и др.

Он также сообщил, что в 2016 году был запрещен въезд в Украину 5,4 тыс. иностранцам, из них более 1,2 тыс. – граждане России. В текущем году общее количество запретов на въезд уже достигло 2,5 тыс., 616 из них – граждане РФ.


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