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«Лукашенко создал эту коррупционную систему»

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  • 20.05.2017, 12:02
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Как коррупционеры наживаются на бесплатной медицине.

Стоимость лечения дороже на 30%, а то и на все 70. Именно к такому увеличению расходов бюджета на медицинское оборудование и лабораторные реактивы приводила схема, организованная рядом работников на руководящих должностях в системе здравоохранения. Одиннадцать из них задержаны. За решеткой оказались и те, кто поставлял технику по завышенным ценам и платил за это откаты.

КГБ говорит о махинациях во время проведения тендеров и взятку в размере $ 5-400 тыс. Благодарный «победитель» закупки возвращал благорасположенному чиновнику до 5% от стоимости контракта, передает «Белсат».

Фигурантом схемы была компания «Белреамед»

Примечательно, что еще в 2015 году на интернет-странице с информацией о работодателях анонимный комментатор говорил о схемах фирмы:

«Отношение к людям никакое. Текучка кадров огромная. Коррупция. Много продают ценой своих ставленников в Минздраве. Странно, что их еще не закрыли вместе с теми, кто поддается на деньги».

В том же 2015 году «Белреамед» продал через тендеры в общей сложности на $ 2,3 млн. Если считать, что 5% от этого составили откаты, то это 115 тысяч грязных «баксов». Всего же в позапрошлом году через тендеры приобрели врачебного оборудования и расходных материалов на $ 86 млн. Сколько при этом «откатили кому надо», можно только догадываться. Но из топ-50-ти всех фирм нашей страны, которые работали через тендеры, – 27 продавали Минздраву! Вот где оно – золотое дно государственных закупок.

А это, в свою очередь, деньги налогоплательщиков, которые позже приходят за «бесплатной» медициной в наши больницы и поликлиники и узнают, что не такая уж она и бесплатная.

Борьба с коррупцией была главным предвыборным лозунгом Лукашенко

С обещанием одолеть ее он победил на выборах в 1994 году. Но за 23 года, которые глава государства остается у власти, коррупционных процессов не стало меньше. Только за последние четыре месяца это ряд громких дел: транспортная инспекция – 10 человек арестованы, Мингорисполком – 10 человек, Могилевский ЖКХ, «Минский автомобильный», «Гомельтранснефть» – список можно продолжать. Рост количества взяток за все тот же 2015 год составил более 42 процента по сравнению с предыдущим годом.

«Лукашенко создал эту коррупционную систему. Как создатель системы может успешно сам с ней бороться? Он использует ее для самопиара. И сам он не раз был замечен в определенных схемах, которые можно назвать коррупционными», – обращает внимание Анатолий Лебедько, лидер Объединенной гражданской партии.

Все помнят и дорогие часы на руке Александра Лукашенко, и неизвестно за что подаренный ему автомобиль «Майбах», и резиденцию «Красносельское», которую строит, якобы, российский олигарх Гуцериев, но ездит туда отдыхать почему-то глава Беларуси.


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