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Трамп начал первое зарубежное турне визитом в Саудовскую Аравию

  • 20.05.2017, 12:26
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Дональд Трамп

Сегодня Дональд Трамп обсудит с руководством Саудовской Аравии укрепление сотрудничества и развитие отношений.

Президент США Дональд Трамп начал свое первое зарубежное турне визитом в Саудовскую Аравию. Как сообщает Reuters, глава Белого дома сегодня, 20 мая, обсудит с руководством Саудовской Аравии укрепление сотрудничества и развитие отношений.

  В Эр-Рияде также состоится встреча лидеров стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. К ней, как ожидается, присоединятся главы более 40 арабских и мусульманских стран.

Затем в рамках турне Трамп примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, а также посетит Израиль и Ватикан. Его сопровождает первая леди Мелания Трамп.


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