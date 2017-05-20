Трамп начал первое зарубежное турне визитом в Саудовскую Аравию 20.05.2017, 12:26

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Дональд Трамп

Сегодня Дональд Трамп обсудит с руководством Саудовской Аравии укрепление сотрудничества и развитие отношений.

Президент США Дональд Трамп начал свое первое зарубежное турне визитом в Саудовскую Аравию. Как сообщает Reuters, глава Белого дома сегодня, 20 мая, обсудит с руководством Саудовской Аравии укрепление сотрудничества и развитие отношений.

В Эр-Рияде также состоится встреча лидеров стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. К ней, как ожидается, присоединятся главы более 40 арабских и мусульманских стран.

Затем в рамках турне Трамп примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, а также посетит Израиль и Ватикан. Его сопровождает первая леди Мелания Трамп.