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В ядре Луны нашли воду

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  • 20.05.2017, 12:39
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Фото: charter97.org

В образцах лунного грунта ученые нашли водород, аналогичный земному.

Как сообщают СМИ, полученные результаты исследования говорят о том, что в мантии и ядре естественного спутника Земли присутствуют большие запасы воды, пишет sundaynews.info.

Стоит отметить, что ранее Луну причисляли к типу «сухих планет», считая, что вода здесь в жидком виде отсутствует. Если же предположение ученых подтвердится, то будущие колонисты спутника Земли получат хорошее подспорье.

По мнению ученых, вода на Луне может иметь «земное» происхождение. На этом настаивают те исследователи, которые считают, что спутник образовался 4,5 млрд лет после столкновения планеты с крупным космическим объектом.


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