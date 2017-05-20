В Мексике толпа едва не линчевала россиянина 5 20.05.2017, 12:52

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Фото с сайта f1news.ru

Россиянин снимал оскорбительные по отношению к местным жителям видео.

В Мексике толпа едва не линчевала россиянина. Он госпитализирован, пишет РИА Новости.

Ранее консул России в Мехико Дмитрий Болбот сообщил агентству, что мужчина, которого зовут Алексей Макеев, возможно, был тяжело ранен, когда мексиканцы взяли в окружение его дом в Канкуне.

Макеев получил известность в Мексике благодаря своим оскорбительным по отношению к местным жителям видео. Во время инцидента россиянин ранил одного из мексиканцев, который впоследствии умер.

Сообщается, что некоторое время толпа, оцепившая дом Макеева, не нападала. Однако после новости о ранении мексиканца люди вломились в дом россиянина, а сам он выбежал на крышу.

По словам консула, про Алексея Макеева в России снимали передачу «Чистосердечное признание», в которой утверждалось, что он психически нездоров.