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Роухани остался на посту президента Ирана

  • 20.05.2017, 13:00
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Хасан Роухани
Фото: EPA

Государственное телевидение Ирана сообщило о том, что на состоявшихся в стране президентских выборах победил действующий президент Хасан Роухани.

Эту информацию передает AP.

В том случае, если бы никто из кандидатов не перешагнул планку в 50%, был бы назначен второй тур. Но это не потребуется.

После обработки 40,076 млн бюллетеней выяснилось, что за Роухани проголосовали 22,796 млн избирателей, а за его главного оппонента Эбрахима Раиси — 15,452 млн. Два других кандидата очень сильно отстали.

Победу Роухани официально подтвердил глава МВД страны Абдолреза Рахмани Фазли. По его словам, обработаны 100% бюллетеней, 57% голосов получил действующий президент. Явка, по данным МВД Ирана, составила порядка 70%.


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