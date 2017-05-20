закрыть
20 мая 2017, суббота, 15:34
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Додон рад приостановке финансовой помощи Евросоюза Молдове

  • 20.05.2017, 14:53
Игорь Додон

Президент Молдовы хочет провести досрочные парламентские выборы.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил в интервью радиостанции Europa Libera, что приветствует решение Европейского союза от 16 мая о переносе голосования по вопросу предоставлении финансовой помощи Кишиневу в размере €100 миллионов, пишет Гордон.

"Если отсрочка финансирования обернется проблемами для правительства и приведет к досрочным выборам, мы это будем приветствовать. Я – за досрочные парламентские выборы. Я говорил об этом довольно часто, на самом высоком уровне в ЕС, на уровне первых лиц: "Если вы не поддерживаете эту власть – прекрасно, не поддерживайте ее. Поддержите реформы, а не правительство", – сказал Додон.

Он обвинил европейские структуры в финансовой поддержке "коррупционеров" из кабинета министров Молдовы.

"Ошибка – в позиции Запада. Почему они дают вовлекать себя в эту геополитическую игру, которую не я начинал? Они финансировали эти правительства в течение последних семи лет, потому что боялись русских танков. Когда Филат (бывший премьер-министр Молдовы Влад Филат. – "ГОРДОН") воровал миллиарды, когда демократы создавали это коррумпированное правительство, они закрывали глаза и говорили: "Дадим им еще денег". И так далее, и по сей день", – заявил президент.

Он также недоволен тем, что ЕС ставит условием продолжения финансирования изменение системы выборов в Молдове.

13 ноября 2016 года Додон победил на президентских выборах Молдовы. В декабре он принес присягу президента.

Он неоднократно критиковал ассоциацию Молдовы с Евросоюзом и выступал за стратегическое партнерство с Россией. В ходе избирательной кампании он также говорил, что Крым принадлежит России.

В Молдове должность президента преимущественно церемониальная, внешняя политика является прерогативой правительства.


Мнение

Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников


Интервью

Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси