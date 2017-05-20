Додон рад приостановке финансовой помощи Евросоюза Молдове 20.05.2017, 14:53

Игорь Додон

Президент Молдовы хочет провести досрочные парламентские выборы.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил в интервью радиостанции Europa Libera, что приветствует решение Европейского союза от 16 мая о переносе голосования по вопросу предоставлении финансовой помощи Кишиневу в размере €100 миллионов, пишет Гордон.

"Если отсрочка финансирования обернется проблемами для правительства и приведет к досрочным выборам, мы это будем приветствовать. Я – за досрочные парламентские выборы. Я говорил об этом довольно часто, на самом высоком уровне в ЕС, на уровне первых лиц: "Если вы не поддерживаете эту власть – прекрасно, не поддерживайте ее. Поддержите реформы, а не правительство", – сказал Додон.

Он обвинил европейские структуры в финансовой поддержке "коррупционеров" из кабинета министров Молдовы.

"Ошибка – в позиции Запада. Почему они дают вовлекать себя в эту геополитическую игру, которую не я начинал? Они финансировали эти правительства в течение последних семи лет, потому что боялись русских танков. Когда Филат (бывший премьер-министр Молдовы Влад Филат. – "ГОРДОН") воровал миллиарды, когда демократы создавали это коррумпированное правительство, они закрывали глаза и говорили: "Дадим им еще денег". И так далее, и по сей день", – заявил президент.

Он также недоволен тем, что ЕС ставит условием продолжения финансирования изменение системы выборов в Молдове.

13 ноября 2016 года Додон победил на президентских выборах Молдовы. В декабре он принес присягу президента.

Он неоднократно критиковал ассоциацию Молдовы с Евросоюзом и выступал за стратегическое партнерство с Россией. В ходе избирательной кампании он также говорил, что Крым принадлежит России.

В Молдове должность президента преимущественно церемониальная, внешняя политика является прерогативой правительства.