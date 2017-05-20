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Программисты канадской IT-компании хотят создать украинцам новую соцсеть

  • 20.05.2017, 14:56

Команда из 30 программистов канадской IT-компании StartupSoft заявила о желании создать социальную сеть Ukrainians.

Так написано на официальной странице проекта, пишут Ведомости.

Разработку планируют одновременно для трех платформ: web, iOS и Android. Отмечается, что проект будет разработан только в случае убеждённости компании в том, что этого хотят украинцы.

"Если к 1 июня количество подписчиков достигнет 50,000+, StartupSoft разработает продукт в течение четырех месяцев", – говорится в сообщении Ukrainians.

15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о физических и юридических лицах, против которых вводятся антироссийские санкции на срок от одного года до трех лет. В санкционном списке оказались, в частности, социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Специально для украинцев сделана подборка украинских соцсетей.


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