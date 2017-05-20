«Как так можно подло врать?!» 20.05.2017, 15:08

Фото: belsat.eu

Жительницу Волковыска будут судить за канализацию, которую построил завод 25 лет назад.

В отношении многодетной жительницы Волковыска Анны Садовской, дом которой хотят разрушить, возбуждено административное дело.

25 лет семья Садовских в Волковыске пользовалась канализацией, подключенной к дому, который был выдан заводом «ВолМет» в 91-м году. Семья приватизировала дом в 1994 году вместе со всеми удобствами и услугами. Однако 20 мая Анне Садовской пришла повестка в суд, который угрожает женщине штрафом от 20-ти до 50-ти базовых величин. Обвиняют Анну Францевну в том, что она самовольно подключила канализацию в ливневку и тем самым загрязняет реку, передает «Белсат».

«Нам счет был выдан и мы оплачивали его каждый месяц на протяжении 25-ти лет. И тут всплыло. Почему все эти органы, которые отвечают за эту структуру, раньше этого не видели? Водоканал выдавал разрешение, техдоговор. А теперь они меня обвиняют! Меня вызывают и составляют протокол», — поясняет Анна Садовская.

«Не хотите дом разрушать, платите за канализацию!»

Сама Анна Францевна считает, что дело специально фабрикуется, потому что власти хотят снести их дом. Почти месяц назад «Белсат» публиковал историю семьи Садовских. Многодетная семья живет по сути тремя семьями (вместе с родителями живут сын с женой и дочь с мужем) в трех комнатках в доме, который выдал завод. В 2016 году семья взяла огромный кредит, чтобы построить еще один дом на территории их собственного огорода. Как оказалось, из-за ошибки «Водоканала», семья построила коробку дома на трубе — центральном водопроводе Волковыска. После обращений в администрацию Лукашенко из облисполкома пришло решение вывести трубу из-под участка. Однако выполнять решение местные власти не спешат. Вместо того, местные чиновники пытаются сделать виновными Садовских.

Однако, учитывая, что у семьи есть все необходимые документы, подтверждающие их невиновность, очевидно, что местные власти решили другим путем «нажать» на Садовских, считает Анна.

«15 марта нас затопило. Мы включили машинку кипятить белье и все на дом пошло. Мы не поняли, что происходит. А накануне этого я заметила, что ходили сотрудники ЖКХ. Мы мужа позвали, чтобы он пробил канализацию, а оно не идет. Наоборот, еще больше воды. Фекалии на дом выбивает. Муж пошел посмотреть — убили канализацию нам. Здесь суббота-воскресенье, не знаем, что делать. В понедельник побежали в Водоканал. И тут начинается. Я пишу заявление: на каком основании мне отключили канализацию? Я плачу ежемесячно. Водоканал мне дает ответ, что проводились работы и мы заметили, что идут фекалии в канализацию. Директор мне пишет, якобы «случайно» заметили. Хотя у того же директора Водоканала есть съемка. Вы представляете как? Дурака делают из меня. Мне Сохацкий еще раньше сказал, что вы ответите еще за то, что подключили канализацию в ливневку самовольно. Я говорю: нет! Уже вы ответите, но не я. У меня документы есть, что я в 91-м заселились, постоянно платила деньги за канализацию, у меня есть соглашения, вы дом принимали и вы давали техдоговор на канализацию. Тогда он успокоился и молча это все прошло. А теперь, зная, что у меня все документы есть, они пытаются нас обвинить, что мы пользовались канализацией с 15 по 20 апреля, когда нам ее перекрыли. А кто нас предупредил? Они молча перекрыли нам воду, сделали почти потоп и угрожают штрафом в размере 50 базовых!», — со слезами на глазах рассказывает женщина.

«Они, как боги здесь — вершат судьбы людей»

В прошлый раз повестку в суд Анне Садовской приносил директор по охране природы 15 мая. Предыдущий суд должен был состояться 16-го мая.

«Они даже не хотели дать мне немного времени, чтобы адвоката нанять. Разобраться в чем дело. Как я могу им верить, когда они идут на такую подлость? Вы видите, что творится в нашей стране? Я обращаюсь повсюду: в облисполком, в прокуратуру. Я писала в Администрацию президента. Что хотят, то и делают! Почему наш президент дал такую власть нашим местным чиновникам? Они, как боги здесь — вершат судьбы людей. Почему так? Как так можно подло врать?! Мало того, что они посадили дом на трубу, так еще фабрикуют новое дело. Мне так надоело это все, больше не могу. Таблетки начала пить…», — с сожалением признает женщина.

Суд назначен на 22 мая и как утверждает сама женщина, она уже не знает, какого лиха еще ждать. При том, что ей запретили взять на суд знакомого правозащитника, а адвоката позволяют иметь только государственного.