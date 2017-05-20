Рогозин заявил о создании в России интеллектуального оружия 20.05.2017, 15:13

Дмитрий Рогозин

Фото: ТАСС

До 2025 года в РФ появится интеллектуальное оружие, будут завершены разработки новых роботов.

К этому моменту должно произойти обновление космической группировки , заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», передает РБК.

Эти планы входят в государственную программу вооружения. Рогозин назвал ее инновационной и объяснил, что она включает в себя новые подходы

«Прежде всего, это создание интеллектуального оружия, автоматической системы связи и разведки. Появится у нас современная связь в войсках», — сказал вице-премьер (цитаты по «РИА Новости»).

Он сказал, что в России завершается разработка новых беспилотных наземных и воздушных машин, обновляется космическое вооружение.

При этом вице-премьер заверил, что «Россия — страна, безусловно, абсолютно мирная». Однако он уточнил, что приоритет для властей — сохранить безопасность границ и союзников, и для этого существует система вооружений, которая «способна ответить любому неприятелю».

«Поэтому будем отражать любые агрессии потенциальных противников не большим числом, а большим умением и мобильностью наших вооруженных сил», — сказал Дмитрий Рогозин.