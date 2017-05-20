Несколько сочетаний продуктов, которые помогут похудеть 20.05.2017, 15:21

Всем известно, что сбалансированное питание помогает сбросить лишний вес и в целом улучшает самочувствие.

Эксперты рассказали о нескольких вкусных и полезных сочетаниях продуктов, которые помогут сделать шаг навстречу идеальной фигуре прямо сейчас, передает Хроника.инфо.

Итак похудеть помогут:

Овощи и яйца.

Курица и красный перец.

Бобовые и кукуруза.

Зеленый чай и лимонный сок.

Лосось и спаржа.

Миндаль и греческий йогурт.

Авокадо и шпинат.

Тунец и имбирь.

Также обратите внимание на сочетания продуктов, которых стоит избегать:

Не ешьте белки (мясо, рыба, яйца и т. д.) и углеводы (хлеб, крупы, картофель, выпечка) за один прием.

Не ешьте кислую (цитрусы, яблоки, помидоры) и углеводную пищу вместе.

Избегайте употребления углеводов и сахара, например пирогов со сладким повидлом.

Белки не стоит употреблять с крахмалом, а также с другими белками (мясо + яйца, сыр + яйца, мясо + орехи и т. д.).

Всегда ешьте фрукты отдельно от основного приема пищи, особенно дыню.

Молоко лучше также употреблять отдельно или вовсе исключить из рациона.