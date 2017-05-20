Несколько сочетаний продуктов, которые помогут похудеть
- 20.05.2017, 15:21
Всем известно, что сбалансированное питание помогает сбросить лишний вес и в целом улучшает самочувствие.
Эксперты рассказали о нескольких вкусных и полезных сочетаниях продуктов, которые помогут сделать шаг навстречу идеальной фигуре прямо сейчас, передает Хроника.инфо.
Итак похудеть помогут:
Овощи и яйца.
Курица и красный перец.
Бобовые и кукуруза.
Зеленый чай и лимонный сок.
Лосось и спаржа.
Миндаль и греческий йогурт.
Авокадо и шпинат.
Тунец и имбирь.
Также обратите внимание на сочетания продуктов, которых стоит избегать:
Не ешьте белки (мясо, рыба, яйца и т. д.) и углеводы (хлеб, крупы, картофель, выпечка) за один прием.
Не ешьте кислую (цитрусы, яблоки, помидоры) и углеводную пищу вместе.
Избегайте употребления углеводов и сахара, например пирогов со сладким повидлом.
Белки не стоит употреблять с крахмалом, а также с другими белками (мясо + яйца, сыр + яйца, мясо + орехи и т. д.).
Всегда ешьте фрукты отдельно от основного приема пищи, особенно дыню.
Молоко лучше также употреблять отдельно или вовсе исключить из рациона.