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Глубокских журналистов оштрафовали за видеосюжет о доме без капремонта

  • 20.05.2017, 15:23
Фото: svaboda.org

Татьяну Смоткину и Дмитрия Лупача суд признал виновными в незаконном изготовлении и распространении продукции СМИ.

Независимых журналистов судили за сюжет, показанный на спутниковом телеканале «Белсат», где рассказывалось о доме № 142 по улице Ленина в Глубоком, сообщает «Радыё Рацыя».

Судья Людмила Ващенко постановил наказать Татьяну Смоткину штрафом в размере 25 базовых (575 рублей), а Дмитрия Лупача - на 30 базовых (690 рублей).

Дело против журналистов инициировал местный отдел КГБ. Именно оттуда дали распоряжение разобраться, каким образом информация о пятиэтажке, в котором 40 лет не было капремонта, попала на телеканал «Белсат».


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