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Батальон НАТО в Латвии будет состоять из военнослужащих шести стран

  • 20.05.2017, 15:40
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Фото: Reuters

В состав многонационального батальона НАТО в Латвии войдут военные из Канады, Испании, Албании, Италии, Польши и Словении.

Вооруженные силы Канады в рамках расширения присутствия НАТО направят в Латвию 450 пехотинцев из механизированного пехотного батальона, бронемашины, элементы поддержки и разведвзвод, сообщает interfax.by.

Албания направит в Латвию 18 саперов, из Италии прибудет рота в составе 160 пехотинцев и бронемашины. Польша в Латвию направит танковую роту с элементами поддержки в составе 160 военнослужащих.

В свою очередь Словения направит 50 солдат. Из Испании прибудут 300 военнослужащих из механизированной пехотной роты, бронемашины, танки, военные инженеры и элементы поддержки.

Как сообщалось, боевая группа в полном составе планирует прибыть в Латвию до июня. В начале мая в Латвию доставлена первая военная техника и экипировка из Канады.


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