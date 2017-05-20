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Михаил Захаров: Моя позиция — оставить Льюиса у руля сборной

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  • 20.05.2017, 16:46
  • 6,756
Михаил Захаров
Фото: belarushockey.com

Главный тренер «Юности» высказал свое мнение по поводу рулевого сборной Беларуси.

Михаил Захаров рассказал о своей позиции по поводу главного тренера сборной Беларуси, пишет pressball.by.

- Какова ваша позиция насчет главного тренера сборной?

- Моя позиция — оставить Льюиса. Думаете, если поменять тренера, что-то изменится? Ничего не изменится. Будут те же 7-8 очков. Только платить тренеру компенсацию за расторжение. Не в тренере дело. Он очень неплохой специалист. Да, обидно, что нет Бэйлена, Стасенко, Платта, Степанова. Это, наверное, тренерские просчеты. Хотя там говорят, что они не нужны. Это лишь мое видение, которое не могу навязывать.


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