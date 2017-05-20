Все ближе к Европе, все дальше от России 3 Александр Мусиенко, korrespondent.net

20.05.2017, 17:13

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На этой неделе произошли два важных события, которые приблизили Украину к Европейскому Союзу.

Первое, это официальное подписание Соглашения о предоставлении гражданам Украины (права совершать краткосрочные поездки (до 90 дней) в страны Европейского Союза, а также в страны подписавшие Шенгенское Соглашение без получения виз.

Так что, после 11 июня путешествовать по странам ЕС можно будет без прохождения изнурительных процедур получения виз и связанных с эти сбором документов, заполнений анкет, заявлений и другого.

Без сомнений, украинцы это заслужили давно. Ведь трудно вспомнить чтобы хоть в одной стране Европы выходило так много людей на центральные площади с флагами ЕС. Именно движение на европейскую интеграцию было одно из требований наших соотечественников во время Революции Достоинства в 2013-2014 гг..

И вот, вопреки мнениям и прогнозам скептиков это случилось. Кто-то может сказать, что решение не имеет никакого значения, дескать ведь нету денег у украинцев и за что же ездить по Европе, кто-то придумает еще какие-то критические замечания. Конечно, я тоже хочу, чтобы материальное состояние моих соотечественников росло и надеюсь, что вопреки всему именно так и будет. Но, помимо материальной составляющей не стоит забывать о Доверии, ведь право путешествовать без получения виз это признание Достоинства и того что того что граждане страны заслуживают Доверия, а это согласитесь деньгами не измеришь.

В данном случае хочу отметить, что своим решением ЕС частично распространяет один из своих важных принципов свободного движения лиц который на ряду с движением капиталов, движением товаров, движением услуг заложен еще в Римском договоре в 1957 году об учреждении Европейского экономического сообщества.

Еще одно важное событие - это санкционные ограничения относительно ряда российских компаний (юридических лиц), в частности социальных сетей «Вконтакте», «Одноклассники» и других IT компаний.

Касательно этого стоит сказать, что в международном праве санкции применяются с целью:

- прекращения правонарушения;

- восстановления нарушенных прав;

- обеспечение ответственности правонарушителя.

После аннексии Крыма Россией, разжигания агрессивной войны против Украины, оккупации Россией отдельных районов Донбасса на Востоке Украины, украинская Сторона имеет полное право вводить санкционные ограничения против РФ как агрессора.

Санкции могут быть сняты с России в случае: прекращения оккупации Крыма; вывод своих войск и нерегулярных военных формирований с территории Украины; прекращения агрессии и компенсации причиненных вследствие нее убытков.

Циничными, гнусными и абсурдными выглядят попытки московских властей обвинить и упрекнуть Украину в том, что, мол, запрещая российские соцсети и вводя другие санкции украинская Сторона нарушает международное право. Ведь нарушитель международного права как раз Российская Федерация что признано и на уровне стран ЕС, США, других стран, которые ввели санкции против России с целью прекращения нарушений международного права.

Подводя итог, отмечу, что благодаря этим событиям мы стали на шаг ближе к Европе и на шаг дальше от России. Несомненно, на этом пути будет не всегда легко и придется преодолевать преграды, но это именно то направление, по которому нужно двигаться вперед, пускай маленькими шажочками, но вперед. Ведь как известно «дорогу осилит идущий».

Александр Мусиенко, korrespondent.net