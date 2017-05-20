Трампа наградили высшим орденом Саудовской Аравии 20.05.2017, 17:30

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Дональд Трамп

Президент США получил награду из рук короля Саудовской Аравии.

Дональд Трамп, совершающий первый зарубежный визит в качестве президента США, награжден главным орденом Саудовской Аравии. Ожидается заключение рекордной сделки по поставке вооружений, пишет delfi.lt.

Король Саудовской Аравии в субботу, 20 мая, наградил президента США Дональда Трампа высшей государственной наградой королевства - орденом имени основателя правящей династии короля Абдель Азиза. Трамп и Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд встретились в королевском дворце в Эр-Рияде. Визит в Саудовскую Аравию для Трампа - первая зарубежная поездка в качестве президента. Трампа сопровождает жена Мелания, а также дочь с зятем, занимающие официальные должности в его администрации.

Ожидается, что Трамп и власти королевства договорятся о новой рекордной сделке по поставке вооружений на сумму до 100 миллиардов долларов США. Ранее президенты США, как правило, выбирали соседние страны - Мексику или Канаду - в качестве цели первого официального визита, отмечает агентство AFP.