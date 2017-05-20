закрыть
20 мая 2017, суббота, 19:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

На ярмарке у Дворца спорта минчанам в жару предлагают валенки и меховые шапки

4
  • 20.05.2017, 17:45
  • 6,166
Фото: onliner.by

Сегодня в Минске открылась пятая стоковая ярмарка.

Уже в пятый раз пространство у Дворца спорта заполонили палатки белорусских производителей, пишет оnliner.by

О приближении к месту проведения ярмарки намекало появление мужчин в льняных костюмах и соломенных шляпах. Из динамиков лились народные песни, а шашлык жарился с приятным шкварчанием. Самая первая палатка — с носками «НоВит» — дала журналистам повод для смеха. Модные мужские модели за 1,5 рубля продавались с этикеткой, на которой изображен — внимание! — модный бизнесмен из 90-х с сотовой трубкой и антенной. И все это на фоне официального флага.

По большей части продукция «Беллегпрома» не то чтобы «неносибельна», но уж точно «несмотрибельна». Нам сложно примириться с существованием безумно-желтых, практически люминесцентных шляп за 15 рублей (видимо, они нужны, чтобы не потеряться в темноте, когда копаешь картошку) или платьев в дикую полоску за 5 рублей.

Но не все так печально. С «Беллегпромом» главное — не сдаваться! Терпеливо обойдя десятки палаток, журналисты нашли тех, кто продает красивые вещи. Понятно, что компаний уровня Nelva или Burvin на стоковой ярмарке не было, и все же частные производители разительно отличались от всех этих государственных «чпуп» и «одо», застывших в советском прошлом.

Фото: onliner.by

Например, приятно смотрелись милые принты с бабочками и цветами на платьях «Юниликс». Всего 35—40 рублей — и вот оно, счастье.

«Пусть мы и маленькое предприятие, но за модой следим, стараемся. Недавно ездили в Питер на выставку моды. На ярмарке торгуем по ценам производителя, плюс скидочные проценты, поэтому получается так дешево. Ткани у нас всегда натуральные, принты красивые. Учредитель купил систему автоматизированного проектирования кроя. То есть у нас стоит программа за $12 000, которая полностью делает лекала. Все продумано, чтобы минимизировать затраты и увеличить доход. Все сделано так, чтобы было дешево. Когда у нас режут ткань, отходов фактически нет», — объясняет менеджер Светлана.

Посмотреть, как идут продажи у «Ареолы», пришел лично заместитель директора Максим.

«Мы стараемся, дважды в год вывозим дизайнеров в Италию, — объясняет Максим причину элегантности джемперов и кардиганов. — В стоковой ярмарке участвуем в первый раз. Решили, а почему бы и нет. В конце концов, мы тоже состоим в «Беллегпроме». Сегодня и завтра у нас скидки 30—60%. Только эти два дня, на время проведения выставки. Самое дешевое из нашей линейки — это джемперы за 15 рублей, а самое дорогое — накидки из альпака, шерсти южноамериканской лани, за 100 рублей. Жду ли я наплыва покупателей? Да он уже есть, посмотрите!» — показывает рукой заместитель директора «Ареолы».

С душевным подходом торгуют на ярмарке сотрудники Смиловичской валяльно-войлочной фабрики. Сначала журналисты подумали: сейчас же май, какие валенки? И были неправы. За 46 рублей можно купить действительно красивую, а главное, теплую и неубиваемую обувь. «Можете зимой хоть в одних чулках ходить, хоть босые — будет тепло», — заверили с добродушной улыбкой.


Мнение

Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников


Интервью

Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси