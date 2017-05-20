На ярмарке у Дворца спорта минчанам в жару предлагают валенки и меховые шапки 4 20.05.2017, 17:45

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Фото: onliner.by

Сегодня в Минске открылась пятая стоковая ярмарка.

Уже в пятый раз пространство у Дворца спорта заполонили палатки белорусских производителей, пишет оnliner.by

О приближении к месту проведения ярмарки намекало появление мужчин в льняных костюмах и соломенных шляпах. Из динамиков лились народные песни, а шашлык жарился с приятным шкварчанием. Самая первая палатка — с носками «НоВит» — дала журналистам повод для смеха. Модные мужские модели за 1,5 рубля продавались с этикеткой, на которой изображен — внимание! — модный бизнесмен из 90-х с сотовой трубкой и антенной. И все это на фоне официального флага.

По большей части продукция «Беллегпрома» не то чтобы «неносибельна», но уж точно «несмотрибельна». Нам сложно примириться с существованием безумно-желтых, практически люминесцентных шляп за 15 рублей (видимо, они нужны, чтобы не потеряться в темноте, когда копаешь картошку) или платьев в дикую полоску за 5 рублей.

Но не все так печально. С «Беллегпромом» главное — не сдаваться! Терпеливо обойдя десятки палаток, журналисты нашли тех, кто продает красивые вещи. Понятно, что компаний уровня Nelva или Burvin на стоковой ярмарке не было, и все же частные производители разительно отличались от всех этих государственных «чпуп» и «одо», застывших в советском прошлом.

Фото: onliner.by

Например, приятно смотрелись милые принты с бабочками и цветами на платьях «Юниликс». Всего 35—40 рублей — и вот оно, счастье.

«Пусть мы и маленькое предприятие, но за модой следим, стараемся. Недавно ездили в Питер на выставку моды. На ярмарке торгуем по ценам производителя, плюс скидочные проценты, поэтому получается так дешево. Ткани у нас всегда натуральные, принты красивые. Учредитель купил систему автоматизированного проектирования кроя. То есть у нас стоит программа за $12 000, которая полностью делает лекала. Все продумано, чтобы минимизировать затраты и увеличить доход. Все сделано так, чтобы было дешево. Когда у нас режут ткань, отходов фактически нет», — объясняет менеджер Светлана.

Посмотреть, как идут продажи у «Ареолы», пришел лично заместитель директора Максим.

«Мы стараемся, дважды в год вывозим дизайнеров в Италию, — объясняет Максим причину элегантности джемперов и кардиганов. — В стоковой ярмарке участвуем в первый раз. Решили, а почему бы и нет. В конце концов, мы тоже состоим в «Беллегпроме». Сегодня и завтра у нас скидки 30—60%. Только эти два дня, на время проведения выставки. Самое дешевое из нашей линейки — это джемперы за 15 рублей, а самое дорогое — накидки из альпака, шерсти южноамериканской лани, за 100 рублей. Жду ли я наплыва покупателей? Да он уже есть, посмотрите!» — показывает рукой заместитель директора «Ареолы».

С душевным подходом торгуют на ярмарке сотрудники Смиловичской валяльно-войлочной фабрики. Сначала журналисты подумали: сейчас же май, какие валенки? И были неправы. За 46 рублей можно купить действительно красивую, а главное, теплую и неубиваемую обувь. «Можете зимой хоть в одних чулках ходить, хоть босые — будет тепло», — заверили с добродушной улыбкой.