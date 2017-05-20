Ученые рассказали, с какого возраста следует начинать читать детям книги 5 20.05.2017, 18:09

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В течение четырех лет специалисты наблюдали за 250 младенцами и их матерями.

Новое исследование, проведенное учеными, доказало, что уже с шестимесячного возраста родители могут начать закладывать в своего ребенка грамотность и хорошую память, для этого ему нужно просто читать, пишет orthodox.od.ua.

В ходе эксперимента в течение четырех лет специалисты наблюдали за 250 младенцами и их матерями, проверяя способность детей к запоминанию новых слов, а позднее их грамотность и технику чтения.

Результаты исследования показали, что если родители регулярно занимаются со своими детьми с самого раннего возраста и не просто читают им книги, а обсуждают прочитанное, рассматривают вместе картинки и дают подержать в руках, то это является залогом будущей грамотной речи ребенка и его хорошей памяти.

Помимо прочего, подобные занятия помогут ребенку в будущем лучше справляться со школьными заданиями, выражать свои мысли и проще находить общий язык со сверстниками.