Карта Путина будет бита 2 20.05.2017, 18:17

Как только диктатор ослабевает, надо ждать революционного подъема.

Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам, председатель Совета Фонда защиты прав человека (Нью-Йорк) о кровавом покере Путина и перспективах Майдана в Москве, пишет espreso.tv.

- Недавний фарс в Москве всех удивил: речь идет даже не о каком-то победном целлулоиде, а о том, что открыто пронесли портреты головорезов из "ДНР" и "ЛНР".

- Мифология «Великой Отечественной войны» - на самом деле, это часть Второй мировой войны - мифология "Великой Победы" - это часть путинского идеологического сегодняшнего мифа, это идеологический фундамент, на котором Путин пытается строить «русский мир» и соответственно удерживать собственную власть.

Появление портретов «ДНР»-овских и «ЛНВ»-овских головорезов среди портретов «Бессмертного полка», мне кажется, что это логическое развитие этой идеологемы.

Любые события истории, которые позволяют ему выглядеть победителем, объединителем, Кремль принимает без колебаний, и пытается прокладывать связь между событиями императорской России, событиями советской России, событиями Второй мировой войны, и такими сегодняшними действиями, как аннексия Крыма и развязывание войны на Донбассе.

- Но мы понимаем, если демонстрируются такие вещи, значит, такие шаги могут быть значительно более жесткими, хотя, в принципе, куда уже жестче, после оккупации Крыма и убийства 10 тысяч граждан Украины?

- Пока диктатор не остановлен, он будет двигаться вперед, нащупывая слабые места и продолжая политику укрепления собственной власти, своего престижа за счет всех международных авантюр и агрессивных действий, поскольку внутри России рассчитывать на какие-то позитивные изменения в экономике уже не приходится.

Поэтому я считаю, что границы никакой нет, портреты бандитов на демонстрации 9-го Мая - это, всего-навсего звено в общей цепи по истории привлечению к решению конкретных своих преступных задач сегодня.

- Путин в свое время вспоминал фразу про крысу, загнанную в угол - мол, ее нельзя загонять - но насколько я понимаю, он сейчас находится именно в таком положении. Насколько сильно и насколько агрессивно может броситься подобная крыса?

- Диктатор, все-таки, не одиночка, он управляет сам, но при этом его сила, его власть заключается в способности манипулировать разными группами, которые окружают его. И поэтому для Путина очень важно поддерживать свой образ неуязвимого вождя, способного решать любые проблемы.

На сегодняшний момент он пытается балансировать после катастрофы во Франции, когда Путин ставил на трех кандидатов из четырех - на Ле Пен, Меланшона, Фийона - а в итоге победил единый антипутинский кандидат Макрон, и причем во втором туре сокрушительно победил.

Путин отчаянно пытается как-то ситуацию переломить, и вот буквально на днях встреча Лаврова с Трампом - это как раз козырь Путину для разговора с собственной элитой: мол, вот он, Путин, как и раньше в состоянии решать проблемы и вести на равных разговор с американским президентом.

На сегодняшний день можно зафиксировать, что Путин стал частью американской внутренней политики, и это для него тоже большая неудача, потому что теперь это волнует американцев, как вопрос собственной безопасности и прозрачности собственной демократической системы.

В этих условиях Путин, конечно, будет искать возможности повышения собственной капитализации и, наверное, какие-то агрессивные действия будут сделаны. Хотя сейчас, я думаю, в ближайший месяц-полтора Путин будет ждать шагов Трампа навстречу.

Если эта последняя попытка наладить отношения с американской администрацией провалится, то можно ожидать от Путина какой-то новой агрессивной войны.

- Речь идет об агрессивной войне на востоке Украины, или в отношении Украины?

- Никаких гарантий, что Путин не развяжет новый виток агрессивной войны на востоке Украины, нет. Пока это выглядит маловероятным, потому что не совсем понятна стратегическая цель, которой он может достичь, и, тем не менее, надо понимать, что также, как и потенциальный грузинское направление, я считаю возможной аннексию Беларуси, решение новых очагов войны, эскалации на Ближнем востоке или в Северной Африке.

То есть, на самом деле количество возможностей у Путина, скажем, достаточно большое. Да, я бы добавил еще сюда Балканы. Еще одна возможность решить такую прокси-войну руками боснийских сербов или сербов Косово - там тоже есть возможности обострения ситуации.

Потому что, например, Хорватия - член НАТО, и возможность создать военную напряжение или даже открытое военное столкновение, в которое вовлекают одну сторону НАТО , это тоже, с точки зрения Путина, будет демонстрация того, что НАТО не в состоянии останавливать его агрессивные действия.

Но, тем не менее, мне кажется, что восток Украины Путин никогда не забывает, периодически всплывает тема про дальнейшее интегрирование "ДНР" и "ЛНР" в Россию. Думаю, что это такой очень далекий план на перспективу, в ближайшем будущем этого не произойдет.

И, тем не менее, я бы не терял бдительности, потому что, как вы правильно отметили, загнанная в угол крыса может быть готовой на все.

Но если мировую геополитическую карту представить себе в виде шахматной доски, какими могут быть дальнейшие шаги Путина?

Я всегда скептически отношусь к сравнение геополитики, особенно путинских действий, с шахматами, потому что в шахматах есть правила. В данном случае мы имеем дело с ситуацией, когда нарушение правил - это единственное правило, которое надо помнить, потому что Путин всегда будет нарушать правила, как и любой диктатор, который считает, что это ему выгодно.

Путин уже давно вступил в конфронтацию с цивилизованным миром, основываясь на опыте своего политического выживания в России. Для Путина прекращение конфронтации смерти подобно, потому что тогда надо будет рассказывать российским гражданам о результатах своего руководства, об ужасной коррупции, о снижении уровня жизни - в общем, отвечать на те вопросы, на которые он отвечать не собирается.

И поэтому Путин будет естественно изыскивать возможности расшатывать мировой уклад. Следующим объектом атаки, конечно, будет Германия. После поражения во Франции он будет делать все, чтобы свергнуть Ангелу Меркель. Но на сегодняшний день - я был буквально несколько дней назад в Берлине - могу сказать, что ситуация в Германии для Путина складывается достаточно неблагоприятно.

По всем опросам общественного мнения Ангела Меркель набирает очки, и поэтому с большой долей вероятности будем считать, что она победит, если не случится чего-то сверхъестественного, хотя, в общем, мы понимаем, что иногда случаются теракты, например, почему-то в очень выгодное для Путина время.

При отсутствии каких-то сверхъестественных событий, а немцы, как я понимаю, к ним тоже готовы, Меркель, скорее всего, останется канцлером, и это означает, что европейский фронт против Путина будет достаточно прочен, особенно учитывая, что сейчас вместо нерешительного Олланда пришел молодой Макрон, у которого после всех этих хакерских вбросов есть еще и личный счет.

- Путин играет шахматную партию в отношениях с цивилизованным миром, или это, все-таки, скорее всего, ситуативная игра «в Чапаева»?

Нет, это, скорее всего, покер. Это игра карточная, потому что шахматы - это игра со 100% -й информацией, которая доступна обоим соперникам. Вот мы играем с вами, вы знаете, какие у меня фигуры, я знаю, какие у вас фигуры. Я не знаю ваших замыслов, вы не знаете моих, но мы понимаем, какой ресурс туда закладает противник, чтобы нанести нам ущерб.

Диктаторы вообще не любят транспарентность, они вообще не любят открытость. Поэтому шахматы НЕ диктаторская игра - им больше подходит покер. В покере можно выиграть и со слабыми картами, если вы готовы блефовать, если у вас достаточно денег, чтобы повышать ставку, если вы обладаете крепкими нервами, и, более того, уверены, что противник так или иначе моргнет и бросит карты, сдавшись при повышении ставок.

Мне кажется, что игра Путина с цивилизованным миром была в чистом виде игрой в покер, потому что карты у Путина слабые, но есть наглость и материальная база для того, чтобы блефовать.

Пока блеф Путина еще никто не раскрыл. Одиночное действие Трампа в Сирии, конечно, напугало российских генералов и адмиралов, но это, все-таки, одиночное действие. Пока стратегии, которая могла бы продемонстрировать всю тщетность усилий Путина и весь блеф, на который он опирается, мы еще не видим.

- А какой будет украинская партия Путина, или украинская партия Кремля?

Мне кажется, что с Украиной Путин придерживался всегда достаточно последовательного курса на ликвидацию или минимизацию украинской государственности, потому что для Путина свободная независимая демократическая Украина - это смертельная угроза.

- То есть сейчас мы имеем, условно говоря, потому что постоянно убивают наших солдат, «затишье перед бурей»?

Путин рассматривает это как постоянную возможность провоцировать напряжение и снижать шансы Украины на полноценную интеграцию в Европу, на европейские структуры, тем более в НАТО. Ему совершенно очевидно, если Украина сумеет избавиться от этого кошмара, по крайней мере, получит контроль над востоком полностью, то вероятность того, что интеграция Украины в Европу пойдет гораздо быстрее, очень велика.

Этого Путин не может допустить, и поэтому в любую минуту можно ждать обострения ситуации, а пока он просто поддерживает костер, потому что диктатору нужен хаос. Диктатор не может существовать в ситуации нормального развития событий, потому что как только ситуация нормализуется, он должен начинать говорить о вещах, которые ему говорить неприятно, а именно о повышении благосостояния своих граждан, заниматься собственной страной. Если вы послушаете российские ток-шоу, то там говорят о чем угодно, только не о России.

- Просто мы видели последние события в Российской Федерации, речь идет о антикоррупционных выступлениях против власти. В Украине с большой надеждой смотрели на подобные вещи, но мы видим, как протест Навального смяли как бумажку, Навальному влепили 5 лет условно, и фактически сняли с президентской гонки.

В то же время нас удивила позиция господина Ходорковского, который был очень невнятный во многих вопросах, в частности относительно Украины. И это нас несколько беспокоит.

Большинство представителей российской оппозиции, к моему большому сожалению, занимают, как вы сказали, невнятную - вы дипломатично сказали - позицию по отношению к Крыму. На мой взгляд, это большая ошибка, я всегда говорил, говорю сейчас и буду утверждать, что для России признание преступлений путинского режима важно не только внутри страны, но и за рубежом.

И аннексия Крыма, и развязанная война на востоке Украины - это такие же преступления, как те преступления, которые происходили в Чечне и других регионах. То есть, это то, что должно быть пакетно зафиксировано в первую же минуту действия, когда соберется сессия свободного российского парламента.

Но я бы не был столь пессимистичен в оценках антикоррупционной деятельности того же Навального, потому что то, что мы видели 26 марта, это новый качественный сдвиг в истории российской оппозиции. На улицу вышли молодые ребята, многие из них родились во время правления Путина. И мне кажется, власть это панически напугало.

- Но мы-то понимаем, что Путин боится не Навального - Путин боится Майдана в Российской Федерации. Но множество событий, которые произошли в России, речь идет об убийствах лидеров российской оппозиции, не пробудили гнев российского общества.

Вот вы допускаете, мне кажется, здесь некоторую логическую ошибку, потому что вы пытаетесь снова связать события в Украине с российскими. Украина всегда сильно отличалась от России, потому что в Украине никогда не существовало ситуации, когда оппозиция была бы полностью задавлена.

У вас всегда существовала мощная оппозиция в парламенте, у вас всегда существовали какие-то независимые каналы телевидения. Украинская ситуация была в стадии начального авторитаризма. Российская ситуация сегодня - это единоличная диктатура с элементами фашистской идеологии. Это совсем другая жесткость.

Поэтому чистый Майдан по украинскому сценарию у нас невозможен. В России возможен именно раскол изнутри элиты, который будет поддержан уличным протестом, скорее всего, в Москве и Петербурге. Москва, конечно, гораздо важнее.

И здесь роль, которую играет Навальный и его структура, мне кажется, очень важна. Но принципиально надо понимать, что решающим фактором, который приведет к развитию такой ситуации, станет внешнее политическое поражение Путина.

Вот поэтому Путин так отчаянно бьется за то, чтобы выглядеть очень сильным, крутым, якобы лидером, который может говорить на равных даже с президентом США. Потому что он знает: как только диктатор ослабевает в глазах собственного окружения и своего народа, надо ждать революционного подъема, назовем его условно Майданом.

Поэтому первичным в ситуации развала режима будет именно внешнеполитическое поражение, и поэтому я очень надеюсь, что все-таки, американская карта Путина будет бита.