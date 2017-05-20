На границе с Литвой и Латвией транспортный коллапс 20.05.2017, 18:25

Фото: tut.by

Только на белорусско-литовской границе 688 фур ожидают очереди на выезд.

Соответствующая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета.

По состоянию на 16.00 наиболее напряженная обстановка отмечается в пункте пропуска «Каменный Лог», где скопилось 320 фур. Что касается других пунктов пропуска на литовском направлении, то в «Привалке» стоят 177 грузовых автомобиля, «Беняконях» - 111, «Котловке» - 80.

Очереди на въезд в Беларусь ожидают 82 машины - по 10 в «Котловке» и «Каменном Логе» и 62 - в «Беняконях». На границе с Латвией в пункте пропуска «Григоровщина» в очереди на выезд из Беларуси находятся 100 грузовиков, в «Урбанах» - 110.

Очередей на въезд здесь не фиксируется. На границе с Польшей в «Брузгах» выезда в сопредельную страну ожидают 24 фуры, в «Козловичах» - 20. В «Берестовице» въезда в Беларусь ожидают 80 грузовых автомобилей. На украинском направлении очередей на выезд и въезд нет.