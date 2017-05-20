Михаил Захаров: Предлагали возглавить федерацию - отказался 3 20.05.2017, 18:43

МИХАИЛ ЗАХАРОВ

ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

«Хоккейный друг» Лукашенко мог возглавить ФХРБ.

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров поделился мыслями по поводу смены власти в ФХРБ, пишет www.pressball.by.

- Одни отработали не так здорово. Хотя не в зачет можно отнести только олимпийский турнир. На чемпионате мира, считаю, сборная выступила стабильно, кто бы что ни говорил. Максимум она могла взять девять очков — взяла семь. Уступили хозяевам, но французы играли очень здорово. Считаю, все не так плохо, как говорят

- То есть работу предыдущего руководства оцениваете позитивно?

- Да. Рачковский отработал неплохо. Просто не развивается у нас хоккей. Вот говорят, что девятое место — хорошее. Но мы были на нем и десять лет назад. Сейчас мы вернулись на те позиции. Должно быть около 200 хороших хоккеистов одного возраста. Молодежного. Тогда председатель федерации может сказать, что он молодец. И мы все поддержим. А сегодня у нас 20 хоккеистов, а 6 хоккеистов всего играли в элитной серии. А в шведской элите — 121 молодой игрок! Понимаете, какой разрыв? В Норвегии — 54.

- Шапиро — хороший вариант?

- Посмотрим, как будет работать. Но то, что в хоккее он может работать, — это все знают. Человек создал две команды в тяжелой ситуации — "Лиду" и "Молодечно". "Шахтер" при нем золото выиграл. Он умеет работать. Он создал "Неман", который до этого был отстающим. Это касается взрослого уровня. Ведь детского хоккея там почти нет.

- Вам предлагали возглавить федерацию?

- Предлагали. Я отказался.

- Почему?

- Каждый должен заниматься своим делом. Тренер — тренировать. Нефтяник — нефть продавать. Это место не мое...

- Ревновать не будете: мол, "Неман" захватил власть в федерации?

- У меня всегда так! То "Динамо" захватит (Наумов был — кстати, очень хороший руководитель, много сделавший для нашего хоккея), то Шапиро. Ну, посмотрим. Руководитель федерации должен заниматься только национальным чемпионатом и сборными. Детским хоккеем. А не двигать хоккеистов из одного клуба в другой. Клубы должны самостоятельно готовить игроков и зарабатывать на этом.

- То есть "Раубичи" — лишнее?

- Нет, не лишнее. Должны оставаться, но хватит одной сборной. Все 20-летние хоккеисты должны играть в НХЛ, КХЛ или команде мастеров. А вот 18-леток надо оставить в "Раубичах" и работать с ними.