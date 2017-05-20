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Министр обороны США прокомментировал ракетный тест КНДР

  • 20.05.2017, 19:05
Джим Мэттис

Джим Мэттис высказался насчет ракетной и ядерной программ Северной Кореи.

Джим Мэттис предупредил, что попытка военного разрешения кризиса будет иметь «трагические» последствия

Министр обороны США Джим Мэттис заявил, что северокорейцы получили большой объем информации, благодаря последнему ракетному пуску. Мэттис добавил, что попытки разрешить кризис вокруг ракетной и ядерной программ КНДР военными методами будут «трагическими», пишет golos-ameriki.ru.

Во время встречи с журналистами в Пентагоне, Мэттис отказался ответить на вопрос, контролировали ли северокорейцы процесс возвращения баллистической ракеты в атмосферу.

Пхеньян утверждает, что его ракета достигла высоты порядка 2 тыс км и была способна нести «большую, тяжелую ядерную боеголовку». Если КНДР действительно получила возможность управлять процессом возвращения ракеты на Землю, то это серьезное продвижение в ее ракетной программе.


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