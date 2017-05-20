ЧМ-2017: Канада в блестящем стиле обыграла Россию — 4:2 15 20.05.2017, 19:09

«Кленовые листья» отыгрались со счета 0:2.

Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира-2017. В полуфинале родоначальники хоккея обыграли команду России — 4:2. "Кленовые листья" отыгрались со счета 0:2, забросив четыре шайбы в третьем периоде, пишет pressball.by.

Канада — Россия — 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)

Шайбы: 0:1 — Кузнецов (Панарин, Кучеров, 32.16). 0:2 — Гусев (Шипачев, Панарин, 34.50 — бол.). 1:2 — Шайфли (МакКинон, Парайко, 40.17). 2:2 — МакКинон (Конечны, 55.07). 3:2 — О'Райлли (Матесон, 56.58). 4:2 — Кутюрье (О'Райлли, Парайко, 58.53 — в пустые ворота).